Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер поддерживают дружеские отношения даже после развода.

Пара разорвала отношения еще летом 2019 года, но ради 3-летней дочери Леи они остались хорошими друзьями.

После расставания 45-летний Купер и 36-летняя Шейк решили жить в одном Нью-Йорке и разделить родительские обязанности поровну. Они одинаково много времени проводят с дочерью.

— Совместное воспитание дочери соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Приоритетом для Брэдли является Лея, а Ирина очень заботливая мама. Они остаются одной командой, — сообщает источник.

На днях, поклонники заметили Ирину Шейк на прогулке с дочерью в Нью-Йорке. Звезда была одета в красном тренче, кепке, очках и высоких черных сапогах.

Ирина Шейк подала в суд на известного блогера

34-летняя российская модель Ирина Шейк подала в суд на 19-летнего блогера Владимира Горяинова.

Горяинов, более известный как Володя XXL, пиарился в сети благодаря провокационным куплетам, в которых упоминал имя модели. Слова о том, что “он делает Милкшейк на лицо Ирины Шейк” оскорбили бывшую возлюбленную голливудского актера Брэдли Купера.

Источник: ET