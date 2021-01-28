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Валентина Чорна |

Идиллия после развода — Шейк и Купер поддерживают теплые отношения ради дочери

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер поддерживают дружеские отношения даже после развода.

Ірина Шейк і Бредлі Купер

Пара разорвала отношения еще летом 2019 года, но ради 3-летней дочери Леи они остались хорошими друзьями.

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После расставания 45-летний Купер и 36-летняя Шейк решили жить в одном Нью-Йорке и разделить родительские обязанности поровну. Они одинаково много времени проводят с дочерью.

— Совместное воспитание дочери соответствии с графиком не приносит проблем, и они очень уважают друг друга. Приоритетом для Брэдли является Лея, а Ирина очень заботливая мама. Они остаются одной командой, — сообщает источник.

На днях, поклонники заметили Ирину Шейк на прогулке с дочерью в Нью-Йорке. Звезда была одета в красном тренче, кепке, очках и высоких черных сапогах.

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34-летняя российская модель Ирина Шейк подала в суд на 19-летнего блогера Владимира Горяинова.

Горяинов, более известный как Володя XXL, пиарился в сети благодаря провокационным куплетам, в которых упоминал имя модели. Слова о том, что “он делает Милкшейк на лицо Ирины Шейк” оскорбили бывшую возлюбленную голливудского актера Брэдли Купера.

Источник: ET

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