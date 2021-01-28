Известный советский актер, народный артист СССР Василий Лановой умер. Его сердце перестало биться вечером 28 января.

Трагическую новость подтвердила жена актера — Ирина Купченко. Не так давно вместе с ней Василий Лановой заболел коронавирусом.

28 января состояние артиста резко ухудшилось, а через некоторое время у Василия Ланового наступила клиническая смерть.

Врачам удалось вернуть его жизни, однако через несколько часов актер умер.

Актер Василий Лановой всего прославился благодаря кинолентам Семнадцать мгновений весны, Анна Каренина, Офицеры и другие.

Василий Лановой и Крым

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе актер Василий Лановой неоднократно озвучивал свое отношение к Украине.

Так, актер часто посещал оккупированный Крым.

Василий Лановой выступал на открытии российского фестиваля в Керчи, где заявил, что есть только один великий русский язык, все остальное — наречие.

Также Василий Лановой одобрял за политику Владимира Путина и поддерживал поправки в российскую конституцию, которые, в частности предусматривают практически “бесконечное” право Путина на президентский пост в РФ.