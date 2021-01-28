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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Наташа Тарчевська |

Умер советский актер Василий Лановой

Известный советский актер, народный артист СССР Василий Лановой умер. Его сердце перестало биться вечером 28 января.

Умер советский актер Василий Лановой

Трагическую новость подтвердила жена актера — Ирина Купченко. Не так давно вместе с ней Василий Лановой заболел коронавирусом.

28 января состояние артиста резко ухудшилось, а через некоторое время у Василия Ланового наступила клиническая смерть.

Врачам удалось вернуть его жизни, однако через несколько часов актер умер.

Актер Василий Лановой всего прославился благодаря кинолентам Семнадцать мгновений весны, Анна Каренина, Офицеры и другие.

Василий Лановой и Крым

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе актер Василий Лановой неоднократно озвучивал свое отношение к Украине.

Так, актер часто посещал оккупированный Крым.

Василий Лановой выступал на открытии российского фестиваля в Керчи, где заявил, что есть только один великий русский язык, все остальное — наречие.

Также Василий Лановой одобрял за политику Владимира Путина и поддерживал поправки в российскую конституцию, которые, в частности предусматривают практически “бесконечное” право Путина на президентский пост в РФ.

Источник: ТАСС

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