Американская актриса Клорис Личмен умерла на 95-м году жизни в своем доме в городе Энсинитас, штате Калифорния.

По словам представителя актрисы, она умерла во сне по естественным причинам.

Американская киноакадемия, лауреатом которой является Личмен, выразила соболезнования в связи со смертью актрисы.

— Клорис Личман была легендой комедии. От роли в Шоу Мэри Тайлер Мур (телевизионный ситком 1970-х, — Ред.) до фильмов Мела Брукса и ее награды Оскар за фильм Питера Богдановича Последний киносеанс, она никогда не теряла способности шокировать, радовать и удивлять нас.

Cloris Leachman was a comedy legend. From a groundbreaking role on “The Mary Tyler Moore Show” to the films of Mel Brooks and her Oscar-winning turn in Peter Bogdanovich’s “The Last Picture Show,” she never lost her ability to shock, delight and surprise us. She will be missed. pic.twitter.com/tcyfF1uzWj — The Academy (@TheAcademy) January 27, 2021

Клорис Личмен дебютировала на Бродвее в 1950 году в пьесе Вернись назад, маленький Шеба.

В 1971 году она выиграла награду Оскар за роль второго плана одинокой домохозяйки в драме Последний киносеанс (реж. П. Богданович).

Американским телезрителям она запомнилась больше всего благодаря роли любознательной соседки Филлис в Шоу Мэри Тайлер Мур.

— Вообще мне все равно, как я выгляжу, уродливой или красивой. Я не думаю, что это красота. В один прекрасный день кто-либо из нас может быть как красивым так и отвратительным, — говорила Личмен об этой роли в 1973 году.

Личмен является одной из самых титулованных актрис в истории телевидения. Она выиграла девять статуэток Эмми и была номинирована на эту премию 22 раза. Также она выиграла награды Золотой глобус и BAFTA.

Статуэтки BAFTA Личмен удостоилась за роль в Последнем киносеансе, а Золотой глобус ей дали за главную роль в сериале Филлис (1975-1977).

Также она играла в фильмах Молодой Франкенштейн (1974), Музыка сердца (1999), Отбой (200), Плохой Санта (2003), Испанский английский (2004), Снова ты (2010). Последней работой Личмен в кино/на телевидении была роль в сериале Американские боги.