Украинского телеведущего Сергея Притулу обвинили в том, что он будет вести российское шоу.
В сети появилась информация о том, что Новый канал купил у канала ТНТ телепрограмму Где логика?, ведущим которой будет Притула.
На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором объяснил ситуацию.
— Когда мне написали о приобретении франшизы в ТНТ, я сломя голову побежал к руководству канала за разъяснениями, и мне четко объяснили, что никаких договоров между Новым и ТНТ нет в природе! Правообладатель формата — британская компания, — рассказал Сергей Притула.
Он добавил, что знал о том, что формат шоу есть и в России. По его словам, там также показывают известные передачи Кто сверху?, Интуиция, Голос страны и Х-фактор, которые были куплены за рубежом, а затем адаптировались в разных странах.
— Измена неслась как снежный ком, и фейсбук сообщество начало активно забивать гвозди в виртуальный гроб моей карьеры и репутации! Стал “псевдо” мой патриотизм, на ноль множились годы, посвященные популяризации украинского языка, а волонтерская деятельность называлась пиаром и прикрытием для темных дел по продаже души кремлевским старцам! — пишет Притула.
Также Притула отметил, что обратился к руководству с требованием указать владельца юмористического шоу Где логика?, потому что есть информация, что продукт разрабатывался в России. Если это действительно так, то телеведущий не появится в следующих сезонах этого проекта.
Притула о президентских амбициях
Бывший кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула прокомментировал возможность участия в следующих президентских выборах.
Притула признался, что у него есть огромное желание что-то менять в стране. Он заверил, что следующая парламентская кампания — это то, к чему он активно готовится.