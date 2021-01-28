Украинского телеведущего Сергея Притулу обвинили в том, что он будет вести российское шоу.

В сети появилась информация о том, что Новый канал купил у канала ТНТ телепрограмму Где логика?, ведущим которой будет Притула.

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором объяснил ситуацию.

— Когда мне написали о приобретении франшизы в ТНТ, я сломя голову побежал к руководству канала за разъяснениями, и мне четко объяснили, что никаких договоров между Новым и ТНТ нет в природе! Правообладатель формата — британская компания, — рассказал Сергей Притула.