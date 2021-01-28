PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Валентина Чорна |

Сергей Притула опроверг слухи по поводу работы на российском ТВ

Украинского телеведущего Сергея Притулу обвинили в том, что он будет вести российское шоу.

Сергей Притула опроверг слухи по поводу работы на российском ТВ

В сети появилась информация о том, что Новый канал купил у канала ТНТ телепрограмму Где логика?, ведущим которой будет Притула.

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором объяснил ситуацию.

— Когда мне написали о приобретении франшизы в ТНТ, я сломя голову побежал к руководству канала за разъяснениями, и мне четко объяснили, что никаких договоров между Новым и ТНТ нет в природе! Правообладатель формата — британская компания, — рассказал Сергей Притула.

Он добавил, что знал о том, что формат шоу есть и в России. По его словам, там также показывают известные передачи Кто сверху?, Интуиция, Голос страны и Х-фактор, которые были куплены за рубежом, а затем адаптировались в разных странах.

— Измена неслась как снежный ком, и фейсбук сообщество начало активно забивать гвозди в виртуальный гроб моей карьеры и репутации! Стал “псевдо” мой патриотизм, на ноль множились годы, посвященные популяризации украинского языка, а волонтерская деятельность называлась пиаром и прикрытием для темных дел по продаже души кремлевским старцам! — пишет Притула.

Читайте
Вопрос репутации: Притула рассказал, будет ли оставаться в политике

Также Притула отметил, что обратился к руководству с требованием указать владельца юмористического шоу Где логика?, потому что есть информация, что продукт разрабатывался в России. Если это действительно так, то телеведущий не появится в следующих сезонах этого проекта.

Притула о президентских амбициях

Бывший кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула прокомментировал возможность участия в следующих президентских выборах.

Притула признался, что у него есть огромное желание что-то менять в стране. Он заверил, что следующая парламентская кампания — это то, к чему он активно готовится.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка