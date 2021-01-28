Украинская певица Алена Омаргалиева, солистка дуэта TamerlanAlena призналась, что потеряла двоих детей.

В интервью программе Звездный путь артистка рассказала, что у нее дважды замирал плод на ранних сроках.

Певица вместе со свои мужем Тамерланом (настоящее имя — Юрий) воспитывает 7-летнего сына Тимура. Во второй раз Алена забеременела в 2017 году, но на раннем сроке потеряла младенца.

— У меня замер плод. Мы были шокированы, для нас это был удар. Уже можно было определить даже, кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка, — призналась артистка.

После потери ребенка у пары опустились руки, ведь ни один врач не мог объяснить причину замершей беременности.

Через два года Алена забеременела еще раз, однако на третьем месяце певица узнала, что снова потеряла младенца.

— Во время очередного осмотра врач сказал, что он не видит сердцебиения, то есть плод замер. У меня слезы сразу полились градом, — рассказала артистка.

Тамерлан и Алена признаются, что пережить такую ​​трагедию — очень сложно. Но благодаря поддержке родных людей им удалось справиться и не потерять надежды на лучшее. Супруги верят, что они все же станут родителями во второй раз, а у сына Тимура появится сестренка или братик.

У Меган Маркл произошел выкидыш

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что после переезда в США потеряла второго ребенка.

Она почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему первенцу Арчи. Меган призналась, что обнимала своего первенца, зная, что теряет второго ребенка.

Фото: TamerlanAlena