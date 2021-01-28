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Катерина Пурікова |

Старый конь: Филипп Киркоров представит Молдову на Евровидении-2021

Российский певец Филипп Киркоров поедет на международный вокальный конкурс Евровидение с молдавской певицей Наталией Гордиенко — их команда будет представлять Молдову.

Филипп Киркоров

Киркоров в своем Instagram опубликовал фото с певицей и объявил о совместном участии.

 — Теперь официально. Мы едем покорять Евровидение вместе с Натальей от Молдовы. Наша международная команда готовит очень сладкую премьеру! Я уверен, что мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет, — написал Филипп Киркоров.

Это будет уже второе выступление артиста в конкурсе Евровидение. В 1995 году Киркоров представлял Россию в столице Ирландии Дублине с песней Колыбельная для вулкана. Песня не добилась успеха и поэтому заняла 17 место.

Напомним, что Филипп Киркоров активно поддерживает политику Владимира Путина, также как и подавления массовых протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В 2008 году Наталья Гордиенко получила звание Заслуженной артистки Молдовы за творческие успехи. Артистка стала самой молодой из исполнителей, получивших это звание.

Гордиенко была победительницей конкурса Новая волна 2007 года в Юрмале. Ранее певица принимала участие в Евровидении 2006 года.

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Евровидение 2021 года

Международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах на Ahoy Arena. Шоу должно было состояться 2020 году, однако организаторы мероприятия отменили конкурс из-за пандемии.

В этом году все участники заранее запишут свои выступления вживую, чтобы гарантированно принять участие в конкурсе, поскольку существует риск, что некоторые певцы не смогут прибыть в Роттердам или же их могут поместить на карантин.

Полуфиналы Евровидения-2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.

Победитель национального отбора на Евровидение-2020 года — украинская электро фолк-группа Go-A — готовится к песенному конкурсу в Нидерландах. Солистка группы Екатерина Павленко сообщила, что песню для конкурса презентуют в феврале 2021 года.

Фото: Филипп Киркоров

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