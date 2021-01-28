Американская актриса и секс-символ 90-х Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником 53-летней звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерс.

Известно, что со своим возлюбленным Памела познакомилась в начале 2020 года. По словам звезды, во время самоизоляции они постоянно находились вместе, впоследствии чего влюбились друг в друга.

Свадьба актрисы состоялась в канун Рождества, однако она не спешила делиться радостной новостью с поклонниками.

— Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит, — поделилась звезда Playboy.

Бракосочетание пары проходило на территории дома актрисы в городе Ледисмит, на восточной части острова Ванкувер.

— Я вышла замуж возле своего дома, тут жили мои бабушка и дедушка. Именно здесь когда-то сыграли свадьбу мои родители. Они до сих пор вместе, — рассказала Андерсон.

Церемония бракосочетания прошла тихо и скромно, без присутствия семьи и друзей.

Памела была одета в винтажное свадебное платье со структурированными рукавами и корсетом. Образ звезды дополнила длинная фата, а на ногах были высокие резиновые сапоги.

Образ Хейхерса был более небрежен — черные брюки и белая рубашка.

Интересно, что в конце января 2020 года Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса. Брак звезды продлился 12 дней.

Памела Андерсон попрощалась с подписчиками

Памела Андерсон разместила последнюю публикацию в своих социальных сетях.

Звезда рассказала, что нашла свое место в жизни и сейчас вдохновляется чтением и времяпровождением на природе.

Актриса призвала своих подписчиков не поддаваться соблазну тратить время в пустую и заявила, что это будет ее последняя публикация в Instagram, Facebook и Twitter.

Фото: Heather Ross