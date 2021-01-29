Документальный фильм о войне на Донбассе включили в школьную программу в Дании

Документальный фильм Лай собак вдалеке датского режиссера Симона Леренґа Вильмонта вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании.

— В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на базе фильма Лай собак вдалеке. Того самого фильма о парне Олежке, который живет у линии фронта на Донбассе, — сообщил в Facebook ассистент режиссера ленты Азад Сафаров.

Также он отметил, что европейские дети во время просмотра этого фильма будут понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины.

Сафаров добавил еще отзывы датских школьников о фильме.

— Если бы я был там, я бы писал в штаны каждую ночь, когда там стреляют. Я бы не знал выживу, или умру — 6 класс.

— Просто в голове не укладывается как близко дети к войне. Это же война прямо за окном. Это же нарушение всех прав детей, -7 класс.

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Лента создана в коллаборации Дании, Швеции и Финляндии рассказывает о жизни на Востоке Украины во время войны в Донбассе. Главным героем фильма является 9-летний мальчик Олег, который живет в Донецкой области на территории боевых действий.

Сьемки фильма проходили в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

Лай собак вдалеке внесли в короткий список (15 кандидатов) номинантов на премию Оскар 2019 года в категории Лучший документальный полнометражный фильм.

Источник: Azad Safarov