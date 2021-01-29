Телеканал СТБ объявил дату премьеры реалити-шоу Холостяк.

Самая романтичная премьера весны ожидается в пятницу, 5 марта, в 19.00.

Главным героем в 2021 году стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Известно, что Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, стильную одежду и кошек.

— Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь, — заявил Михаил.