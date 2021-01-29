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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Холостяк 2021: телеканал СТБ объявил дату премьеры

Телеканал СТБ объявил дату премьеры реалити-шоу Холостяк.

Холостяк 2021: телеканал СТБ объявил дату премьеры

Самая романтичная премьера весны ожидается в пятницу, 5 марта, в 19.00.

Главным героем в 2021 году стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Известно, что Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, стильную одежду и кошек.

— Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь, — заявил Михаил.

Ведущим нового сезона шоу Холостяк станет Григорий Решетник.

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