Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками уютными фотографиями, сделанными возле ее дома.

Артистка показала в Instagram, как началось ее утро. Певица поделилась с подписчиками серией фото, сделанных на заснеженной площадке около ее дома.

Девушка позировала в белом халате, из-под которого виднелись обнаженные ноги, и со стаканчиком кофе в руках.

— Ну если так красиво, тогда ладно, — подписала публикацию Дорофеева.

— Какая ты счастливая и красивая. Спасибо, что радуешь нас новыми фотографиями, несмотря на свой загруженный график, — комментируют публикацию звезды поклонники.

1 млн за два месяца — Дорофеева на Spotify

Надя Дорофеева набрала миллион прослушиваний на Spotify менее чем за два месяца. Дебютный сингл Gorit певица выпустила под сценическим именем DOROFEEVA.

Отметим, что это первая украинская певица, установившая такой рекорд.

Фото: DOROFEEVA