Белорусского певца Тиму Белорусских задержали по обвинению в хранении наркотиков по статье 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК Республики Беларусь. Сейчас он находится под домашним арестом. Сам артист отрицает эту информацию.
Два кг так называемого наркотического вещества гашиш было обнаружено у исполнителя дома. Певец хранил его не для продажи, а для личного использования.
Тиму Белорусских задержали 10 января, а 12 января его поместили под домашний арест. Кумиру подростков грозит до пяти лет лишения свободы по статье 328 белорусского законодательства.
В сториз на своей странице в Instagram артист прокомментировал ситуацию и заявил, что история о двух килограммах гашиша — неправда.
— Я до последнего игнорировал ситуацию. Но вижу, что уже нереально. Потому что много прибавилось новеньких диванных комментаторов. В общем, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, где-то видите – это неправда. Я нахожусь дома – да, но не под арестом. Люди, наркотики – это плохо и это надо понимать в любом случае, – говорит исполнитель.
Тима Белорусских выпустил новый альбом
Белорусский певец Тима Белорусских в январе 2019 года выпустил новый альбом под названием Моя кассета — твой первый диск. Это второй большой студийная запись музыканта.
Артист получил популярность в 2018 году с песней Мокрые кроссы.
Источник: Mash
Фото: Тима Белорусских