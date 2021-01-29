Белорусского певца Тиму Белорусских задержали по обвинению в хранении наркотиков по статье 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК Республики Беларусь. Сейчас он находится под домашним арестом. Сам артист отрицает эту информацию.

Два кг так называемого наркотического вещества гашиш было обнаружено у исполнителя дома. Певец хранил его не для продажи, а для личного использования.