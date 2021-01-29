Украинская певица Настя Каменских, NK, представила клип на песню Почуття.

Известно, что видеоролик на песню Почуття для артистки особенный. Его премьеры ждал ее покойный отец, о смерти которого звезда сообщила 25 января.

— Почуття — это ода любви, а любовь — это дар, который мы получаем от вселенной, родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем не только это чувство, но и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию, — сказала певица.

В песне и представленном видеоряде рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. В клипе вместе с Каменских снялась ее мама.

— Надеюсь, что это видео напомнит вам все самые счастливые моменты вашей жизни, — сказала Настя.

Отметим, что изначально певица хотела представить клип ко Дню всех влюбленных, но в связи со смертью отца перенесла премьеру на 29 января.

Каменских анонсировала выход нового клипа

Настя Каменских сняла клип на песню Почуття, премьеру которого ждал ее покойный отец.

— Песня Почуття нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру, — рассказала звезда.

Певица призналась, что хотела отменить выход клипа, но потом поняла, что выпуск этой песни — лучший способ выразить свою любовь и благодарность папе.

Фото: Nastia Kamenskykh