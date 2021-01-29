В США скончалась известная актриса Сисели Тайсон, ей было 96 лет. Новость подтвердил ее представитель, однако причина смерти пока не сообщается.

Сисели Тайсон родилась в США в 1924 году. Первую роль в кино она получила в возрасте 32 лет. Актриса известна прежде всего благодаря сериалу Как избежать наказания за убийство, где она сыграла маму главной героини.

Кроме этого, Тайсон снималась в фильме Прислуга, за который получила Премию Гильдии киноактеров США. А за роль в ленте Автобиография мисс Джейн Питтман она выиграла статуэтку премии Эмми. Всего Сисели Тайсон трижды получала премию Эмми и была номинирована на премию Оскар.

Также на счету актрисы роли в таких лентах: Жареные зеленые помидоры, Саундер, Поездка в Баунтифул, Дневник безумной черной женщины и тому подобное.

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Накануне стало известно о смерти Клорис Личмен — известной американской актрисы. Личмен была одной из самых титулованных актрис. На ее счету девять статуэток Эмми, награды премий BAFTA и Золотой глобус.