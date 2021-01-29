Украинская певица Слава Каминская улетела в отпуск на Мальдивы. Звезда вместе с детьми остановилась в пятизвездочном отеле.

На своей странице в Instagram певица поделилась фото на фоне Индийского океана. Каминская позирует в красном купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Поклонники отметили, что Слава очень хорошо выглядит.

— Хотела, чтобы было красиво, — лаконично подписала фото звезда.

Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк улетела в отпуск на Мальдивы. Звезда остановилась на вилле, стоящей на воде с видом на тропический лес и Индийский океан.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует в бикини бронзового цвета с блестками.

Фото: Слава Камінська