В Ровно 23 января после домашних родов умерла 34-летняя роженица. Трагическое событие вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи обвиняют в случившемся блогера Софию Стужук.

София Стужук — блогер-миллионник, которая многим известна тем, что рожает детей дома. Две ее дочери появились на свет во время домашних родов. С помощью доулы — женщины, которая помогает при беременности и в родах, Джамили .

Интернет-звезда с удовольствием делилась личным опытом сокровенных моментов, публикуя на своей странице в Instagram видео и фото происходящего.

Шквал критики обрушился на Стужук из-за того, что якобы это она подталкивает будущих мам на необдуманные поступки, а те, насмотревшись красивых картинок, рискуют своей жизнью.

Реакция Стужук на критику

Блогер София не стала молчать и заявила, что не собирается терпеть негатив в свою сторону и к этой ситуации она не имеет никакого отношения.

— Лично роженицу я не знала, никакой связи между нами нет. Это просто чье-то предположение, что женщина сделала такой выбор, поддавшись модным веяниям блогера, — сказала Стужук.

По словам девушки, связывать ее с этой ситуацией только потому, что у нее имеется положительный опыт домашних родов — непрофессионально и неадекватно.

— В своем блоге я делюсь частью личной жизни, опытом и мнением. Никогда в жизни на своих площадках я не призывала никого делать так же. Я хочу, чтобы вы понимали, что есть четкое разделение — я и моя жизнь, вы и ваша жизнь.

Блогер подчеркнула, что не может знать, какую часть из ее информации возьмут подписчики и как они будут интерпретировать ее в свою жизнь. Поэтому она не несет ответственности за поступки и выбор людей.

— Каждый блогер, инфлюенсер или лидер мнений что-то транслирует. Как это воспринимается людьми и что они дальше будут делать с информацией — это исключительно ответственность каждого отдельного человека, — подчеркнула София.

Смерть роженицы в Ровно

В субботу, 23 января, жительница Ровно скончалась в местном роддоме, куда ее доставили после домашних родов. У женщины началось массивное кровотечение и лишь через полтора часа для нее вызвали скорую помощь.

В квартире во время родов находились муж роженицы, ее сестра и духовный наставник.

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, где через час она умерла.

Фото: Sofia Stuzhuk