Украинская прима-балерина, судья проекта Танцы со звездами Екатерина Кухар громко отпраздновала свой день рождения. Друзья устроили ей сюрприз и организовали секретную вечеринку.

18 января танцовщице исполнилось 39 лет, в то время знаменитость вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. А когда вернулась, друзья организовали ей праздник в одном из лучших отелей Киева.

К празднованию присоединился телеведущий Владимир Остапчук, а также певицы Оля Полякова и Наталья Могилевская. Знаменитости на своих страницах в Instagram активно делятся яркими видео с вечеринки.

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Владимир Остапчук в сториз показал зажигательные танцы и искренние эмоции Кухар, когда она увидела, что все собрались ради нее.

Наталья Могилевская опубликовала видео, на котором она вместе с друзьями зажигает на танцполе.

— Катюша, с Днем рождения, — лаконично написала Могилевская.

Тина Кароль отмечает свой День рождения

Популярная украинская певица Тина Кароль 25 января отпраздновала свой 36-й день рождения.

Звезда уже 15 лет покоряет украинский шоу-бизнес. За это время певица выпустила около 40 видеоклипов и 7 студийных альбомов.