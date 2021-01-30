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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Анастасія Дячкіна |

В Афинах умерла певица Sophie

В Афинах умерла шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie — в возрасте 34 года.

В Афинах умерла певица Sophie

Sophie ушла из жизни в своем доме в результате несчастного случая, после того, как попыталась взобраться повыше, чтобы насладиться видом полной Луны, и оступилась.

— Sophie была пионером нового звука, одним из самых влиятельных музыкантов последнего десятилетия, — говорится в заявлении ее лейбла Transgressive.

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Настоящее имя певицы — Софи Ксеон, она родилась 17 сентября 1986 года в Глазго. Ее дебютный сингл Nothing More to Say был выпущен в 2013 году, однако известность к певице пришла после выхода песни Bipp в 2013 году и сборника Product в 2014 году.

Студийный альбом Oil of Every Pearl’s Un-Insides номинировался на музыкальную премию Grammy в номинации Лучший танцевальный/электронный альбом.

Sophie также активно сотрудничала с популярными артистами разных жанров, в том числе с Мадонной. Помимо музыкальной деятельности, трансгендерная певица была известна борьбой за права сексуальных меньшинств.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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