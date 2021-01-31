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Наташа Тарчевська |

Рэпера Oxxxymiron задержали во время митинга в поддержку Навального

Один из самых известных российских рэперов Oxxxymiron задержан во время акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Рэпера Oxxxymiron задержали во время митинга в поддержку Навального

Рэпер находился со своими знакомыми в эпицентре протеста на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Информацию о задержании Oxxxymiron в своих Insta Stories подтвердил ресторатор и главный ведущий Versus Battle Александр Тимарцев.

Он отметил, что 31 января Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) празднует 36-й день рождения.

— Супер-сюр. Случайно встретил Мирона, я поздравил его с днем ​​рождения, мы прошли несколько шагов, и его сразу “приняли” в пазик. Мы просто шли, и его забрали. Мирон, живи!

Пользователи соцсетей успели выложить фотографии Oxxxymiron на митинге в Санкт-Петербурге.

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Видно, что рэпер просто стоит с телефоном в защитной маске, не нарушая никаких правил.

Все подробности задержания Oxxxymiron уточняются.

Протесты в России

В воскресенье, 31 января, протесты в России в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального возобновились в десятках городов.

Согласно законодательству, митинги несанкционированные, поэтому силовики перекрывают центральные улицы и массово задерживают участников протеста.

ОМОН применяет силу против граждан, на месте протестов работает пресса.

Источник: restoratorvs

Фото: norimyxxxo

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