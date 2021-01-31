Настя Каменских обратилась к поклонникам после смерти отца

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что вдохновило ее на новый клип на песню Почуття.

Мнениями о жизненных ценностях Каменских поделилась в своем Instagram.

На домашнем фото певица в светло-розовом костюме сидит в кресле, отведя взгляд в сторону.

В публикации Настя Каменских подчеркнула, что главным чувством навсегда останется любовь.

— Любовь и благодарность — это главные чувства в жизни. Прямо сейчас обнимите тех, кто вам дорог — любимого человека, родителей, детей, друзей. Не упускайте момент сказать “люблю” и “спасибо”.

Каменских добавила, что моменты с близкими и родными дарят безграничную энергию и мотивацию жить.

Клип Почуття

29 января состоялась премьера клипа NK — Почуття, который она посвятила своему отцу.

Отец Насти Каменских умер 25 января, причины семья не разглашает.

Алексей Иосифович Жмур занимался музыкой и спортом. Известно, что в свое время он возглавлял команду Динамо по волейболу, а позже был концертным директором хора имени Г. Веревки.

В Instagram Настя Каменских призналась, что хотела отменить премьеру, но потом поняла, что выпуск этой песни — лучший способ выразить свою любовь и благодарность папе.