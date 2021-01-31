Настя Каменских обратилась к поклонникам после смерти отца

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что вдохновило ее на новый клип на песню Почуття.
Мнениями о жизненных ценностях Каменских поделилась в своем Instagram.
На домашнем фото певица в светло-розовом костюме сидит в кресле, отведя взгляд в сторону.
В публикации Настя Каменских подчеркнула, что главным чувством навсегда останется любовь.
— Любовь и благодарность — это главные чувства в жизни. Прямо сейчас обнимите тех, кто вам дорог — любимого человека, родителей, детей, друзей. Не упускайте момент сказать “люблю” и “спасибо”.
Каменских добавила, что моменты с близкими и родными дарят безграничную энергию и мотивацию жить.
Клип Почуття
29 января состоялась премьера клипа NK — Почуття, который она посвятила своему отцу.
Отец Насти Каменских умер 25 января, причины семья не разглашает.
Алексей Иосифович Жмур занимался музыкой и спортом. Известно, что в свое время он возглавлял команду Динамо по волейболу, а позже был концертным директором хора имени Г. Веревки.
В Instagram Настя Каменских призналась, что хотела отменить премьеру, но потом поняла, что выпуск этой песни — лучший способ выразить свою любовь и благодарность папе.