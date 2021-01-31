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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Наташа Тарчевська |

Евровидение 2021: Францию представит Барбара Прави с песней Voilа

На Евровидении 2021 Францию будет представлять Барбара Прави с песней Voilà. Конкурс состоится в Нидерландах.

Евровидение 2021: Францию представит Барбара Прави с песней Voilа

Песня Барбара Прави Voilа рассказывает чувственную историю переживаний и признаний артиста перед своим зрителем.

27-летняя Барбара впервые представит Францию на Евровидении. До этого она дважды готовила конкурсантов на детское Евровидение.

Евровидение 2021 начнется 12 мая в Роттердаме. Участие в песенном конкурсе примет 41 страна. Финал запланирован на 22 мая.

Самое интересное о Барбаре Прави

Барбара Прави родилась во Франции, но имеет иранское и сербское корни.

Кроме волшебного голоса, также она обладает талантом композитора.

Певица вдохновляется музыкой в стиле chanson française и часто слушает Эдит Пиаф.

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