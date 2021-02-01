Американские знаменитости даже на отдыхе активно пользуются социальными сетями и делятся с поклонниками откровенными фотографиями. Факты ICTV подготовили подборку горячих фото звезд за последние сутки.

Деми Роуз

Британская модель Деми Роуз отдыхает на испанском острове Ибица. На своей странице в Instagram звезда активно публикует откровенные фотографии и не упускает возможности похвастаться своими формами.

На одном из последних фото она позирует в желтом боди, демонстрируя свою большую грудь. Звезда распустила длинные волосы, а образ довершила макияжем в нюдових оттенках с блеском на губах.

Ким Кардашьян

Американская телезвезда Ким Кардашьян вместе с детьми отдыхает на райских островах Теркс и Кайкос. На фоне Карибского моря знаменитость сфотографировалась в бикини коричневого цвета. На фотографии звезда позирует с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

Кайли Дженнер

Американская блогерша Кайли Дженнер поделилась серией откровенных фото в купальнике. Звезда решила похвастаться пышной грудью и бедрами в синем бикини. На фотографии Кайли позирует с распущенными волосами и без макияжа. Меньше чем за сутки фото собрали более девяти миллионов лайков.

Кортни Кардашьян

Американская модель Кортни Кардашьян во время зимнего отдыха часто делится эротическими фотографиями. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото, на которых позирует в желтом купальнике вместе со своей подругой.

Девушки продемонстрировали свои роскошные формы на фоне бассейна. Они распустили длинные волосы и предстали перед камерой без макияжа.

Эмили Ратаковськи разделась на последних месяцах беременности

Американская модель Эмили Ратаковски показала свой внешний вид на последних месяцах беременности.

Звезда не стесняется демонстрировать свою фигуру во время беременности и отмечает, что наслаждается этим периодом своей жизни. 29-летняя Ратаковски поделилась видео, на котором позирует в нюдовом бикини на пляже и показывает большой животик.

Фото: Деми Роуз, Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян