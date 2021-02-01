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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Олександра Ватаманюк |

К новому фильму Ренаты Литвиновой: Земфира презентовала клип на песню Злой человек

Российская рок-исполнительница Земфира выпустила клип на песню Злой человек. Эта песня — саундтрек к фильму российской актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой — Северный ветер.

Земфира

Главную роль в клипе исполнила Литвинова. По сюжету героиня загадочно едет на автомобиле в ночную метель, раз за разом затягиваясь сигаретой. Земфира стала главным композитором фильма Северный ветер.

Премьера картины Северный ветер состоится 6 февраля 2021 года. Фильм снят по одноименной пьесой Ренаты Литвиновой, впервые поставленной в 2017 году на сцене МХТ им. А.П. Чехова.

В пьесе рассказывается о великом матриархате и женщинах, которые правили на Северных территориях, ожидая своей искренней любви.

В съмках фильма также приняли участие Антон Шагин, Светлана Ходченкова и Татьяна Пилецкая.

Настя Каменских презентовала клип на песню Почуття

Украинская певица Настя Каменских (NK) представила клип на песню Почуття. Видеоролик для артистки особенный.

Премьеру клипа ждал покойный отец Насти, о смерти которого звезда сообщила 25 января 2021 года.

В клипе песни Почуття рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. В клипе вместе с Каменских снялась ее мама.

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