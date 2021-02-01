Впервые за 7 лет. Земфира представила песню Крым

Премьера картины Северный ветер состоится 6 февраля 2021 года. Фильм снят по одноименной пьесой Ренаты Литвиновой, впервые поставленной в 2017 году на сцене МХТ им. А.П. Чехова.

В пьесе рассказывается о великом матриархате и женщинах, которые правили на Северных территориях, ожидая своей искренней любви.

В съмках фильма также приняли участие Антон Шагин, Светлана Ходченкова и Татьяна Пилецкая.

Настя Каменских презентовала клип на песню Почуття

Украинская певица Настя Каменских (NK) представила клип на песню Почуття. Видеоролик для артистки особенный.

Премьеру клипа ждал покойный отец Насти, о смерти которого звезда сообщила 25 января 2021 года.

В клипе песни Почуття рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. В клипе вместе с Каменских снялась ее мама.