PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Олександра Ватаманюк |

Долгие разговоры на горшке: Кайли Дженнер мило поздравила дочь с 3-летием

Американская модель Кайли Дженнер трогательно поздравила свою дочь Сторми с днем рождения. 1 февраля 2021 года девочке исполняется 3 года.

кайли дженнер

В своем Instagram Дженнер поделилась архивными видео и фото, на которых маленькая дочь проводит счастливые дни детства вместе с родителями. Отец Сторми Вебстер — известный рэп-исполнитель Трэвис Скотт.

Читайте
Юбилеи знаменитостей: кому в 2021 году исполнится 40 лет

Кайли поделилась личными размышлениями о будущем Сторми и тем, как быстро растет ее дочь.

 — Спасибо Богу за то, что послал мне эту маленькую душу. Я плачу сегодня потому, что я не могу остановить время. Ты растешь, а я уже скучаю по милому голоску и нашим долгим разговорам на горшке. Я наблюдаю за тем, как ты переживаешь все впервые…Я знаю, что ты станешь прекрасным человеком! С днем ​​рождения, моя малышка-навсегда, — поделилась Кайли.

Развод Ким Кардашьян

Старшая сестра Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян переживает непростой развод с Канье Уэстом.

Звезда обеспокоена тем, как развод повлияет на четырех их детей — Норт, Сэйнта, Шикаго и псалома.

Ким Кардашьян была женой Канье Уэста в течение семи лет.

По сообщению инсайдеров, сейчас идут переговоры по урегулированию бракоразводного процесса.

Фото: Кайли Дженнер

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх