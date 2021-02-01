Американская модель Кайли Дженнер трогательно поздравила свою дочь Сторми с днем рождения. 1 февраля 2021 года девочке исполняется 3 года.
В своем Instagram Дженнер поделилась архивными видео и фото, на которых маленькая дочь проводит счастливые дни детства вместе с родителями. Отец Сторми Вебстер — известный рэп-исполнитель Трэвис Скотт.
Кайли поделилась личными размышлениями о будущем Сторми и тем, как быстро растет ее дочь.
— Спасибо Богу за то, что послал мне эту маленькую душу. Я плачу сегодня потому, что я не могу остановить время. Ты растешь, а я уже скучаю по милому голоску и нашим долгим разговорам на горшке. Я наблюдаю за тем, как ты переживаешь все впервые…Я знаю, что ты станешь прекрасным человеком! С днем рождения, моя малышка-навсегда, — поделилась Кайли.
Развод Ким Кардашьян
Старшая сестра Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян переживает непростой развод с Канье Уэстом.
Звезда обеспокоена тем, как развод повлияет на четырех их детей — Норт, Сэйнта, Шикаго и псалома.
Ким Кардашьян была женой Канье Уэста в течение семи лет.
По сообщению инсайдеров, сейчас идут переговоры по урегулированию бракоразводного процесса.
Фото: Кайли Дженнер