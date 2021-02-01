Американская модель Кайли Дженнер трогательно поздравила свою дочь Сторми с днем рождения. 1 февраля 2021 года девочке исполняется 3 года.

В своем Instagram Дженнер поделилась архивными видео и фото, на которых маленькая дочь проводит счастливые дни детства вместе с родителями. Отец Сторми Вебстер — известный рэп-исполнитель Трэвис Скотт.

Кайли поделилась личными размышлениями о будущем Сторми и тем, как быстро растет ее дочь.

— Спасибо Богу за то, что послал мне эту маленькую душу. Я плачу сегодня потому, что я не могу остановить время. Ты растешь, а я уже скучаю по милому голоску и нашим долгим разговорам на горшке. Я наблюдаю за тем, как ты переживаешь все впервые…Я знаю, что ты станешь прекрасным человеком! С днем ​​рождения, моя малышка-навсегда, — поделилась Кайли.