Герцогиня Сассекская Меган Маркл через месяц после появления на свет сына Арчи убрала свое имя со свидетельства о его рождении. Представитель герцогов озвучил официальную версию, почему это произошло.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая 2019, а уже 5 июня того же года родители внесли изменения в свидетельство о рождении малыша.

В графе “мать” осталась надпись Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская, а имя Рейчел Меган убрали. Пресс-секретарь супругов прокомментировал эту ситуацию.

— Изменения в публичных документах в 2019 году были продиктованы дворцом, что подтверждается документами высших должностных лиц дворца. Этого не требовали ни герцогиня Сассекская, ни герцог Сассекский, — заявил представитель Гарри и Меган.

Читайте Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Ранее существовало несколько версий по поводу решения Меган Маркл. Некоторые предполагали, что именно таким образом Меган и принц Гарри хотели отличиться от Кейт Миддлтон, которая вписала полное имя во все три свидетельства о рождении детей.

Другие же утверждали, что таким образом супруги решили поддержать покойную принцессу Диану, которая всегда использовала только королевский титул.

Меган Маркл и принц Гарри будут выпускать подкасты

Герцог Сассекский Гарри и его жена Меган Маркл будут записывать подкасты для интернет-сервиса Spotify.

Spotify подписал многолетнее соглашение с продюсерской компанией Archewell Audio принца Гарри и Меган Маркл, чтобы создать и разместить подкасты на платформе, которые начнут выходить в 2021 году.

Фото: Sussexroyal

Источник: Hello!