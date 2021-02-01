Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками неприятной новостью. Во время съемки сцены с дракой ему сломали нос.

Этой информацией звезда сериала Крепостная поделился на своей странице в Instagram. Актер рассказал о том, что опыт в кино бывает разный — не только положительный, но и негативный.

Во время съемки одной из драк партнер Цымбалюка не рассчитал удара и попал актеру прямо в нос.

— Я понял, что кино может вернуть обратно в прошлое, где я могу вспомнить юношеские драки. Мы снимали схватку, которую, как мне показалось, полностью отрепетировали. Так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки и, немного поскользнувшись, дал мне в нос, — поделился артист.

В итоге у Цымбалюка закрытый перелом костей носа и рассечение, ему также наложили швы.

— Теперь меня ждет минимум неделя больничного режима. Поскольку нет смещения кости, нужно тщательно следить за носом, чтобы он так и сросся, — рассказал Тарас.

Артист подчеркнул, что от таких ситуаций на съемочной площадке никто не застрахован, а данный случай нужно принять и сделать правильные выводы.

Михаил Жонин о съемках в сериале Пес

Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у Михаила Жонина. В сериале Пес он играет главную роль оперативника Игоря Гнездилова.

Актер рассказал о съемках седьмого сезона и о перевоплощении в своего персонажа.

Фото: Тарас Цимбалюк