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Каріна Зуєва |

Солисту группы Песняры закрыли въезд в Украину

Украинские пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Солисту группы Песняры закрыли въезд в Украину

Причиной запрета стала незаконная поездка в аннексированный Крым в августе 2020 года.

По словам Андрея Демченко, пограничники остановили Валерия в аэропорту Борисполь.

Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины, куда попал самолетом через закрытый пункт пропуска Симферополь.

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По представлению Службы безопасности, Апина и Глебова внесены в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Сейчас в перечне имена 159 человек, среди них Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие.

Фото: Валерий Дайнеко

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