Украинские пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Причиной запрета стала незаконная поездка в аннексированный Крым в августе 2020 года.
По словам Андрея Демченко, пограничники остановили Валерия в аэропорту Борисполь.
Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины, куда попал самолетом через закрытый пункт пропуска Симферополь.
Музыканту закрыли въезд в Украину на три года.
Со штампом в паспорте артист вылетел рейсом в Минск.
Минкульт внес в черный список Апину и Глебову
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список двух гражданок Российской Федерации — Алену Апину и Юлию Глебову.
По представлению Службы безопасности, Апина и Глебова внесены в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Сейчас в перечне имена 159 человек, среди них Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие.
Фото: Валерий Дайнеко