Украинский певец NIKITA LOMAKIN решил попробовать свои силы на вокальном шоу Голос страны 11. Никита исполнил песню My Heart Will Go On и смог развернуть кресла сразу двух тренеров — Тины Кароль и Нади Дорофеевой.

Певец признался, что участие в шоу — это прекрасный опыт и возможность для карьерного роста.

— Я рад, что мне выпало это испытание! Мне хотелось спеть известные треки там, где это ценится. У меня нет иллюзий и я знаю, что другие конкурсанты тоже показывают здесь свои сильные стороны. Мне не хочется что-то доказывать кому-то, — рассказал Никита.

Надя Дорофеева предложила Никите спеть дуэтом оскароносную песню. Но несмотря на это, исполнитель выбрал своей наставницей Тину Кароль.

— С Тиной я уже работал. И это было настолько прекрасно, что мне хотелось бы это повторить! То, как она работает над своим вокалом, не делает никто. Для меня это важный критерий, — признался певец.

За кулисами шоу Никита рассказал, что до сих пор переживает тяжелое расставание с певицей Мишель Андраде, с которой они встречались пять лет.

Они познакомились в 2013 году на Х-факторе, когда были еще подростками. Именно тогда пара начала общаться, а потом их дружба переросла в отношения. Однако роман Ломакина и Андраде закончился три года назад. Причиной развода стала чрезмерная ревность артистки, которая каждый раз приводила к скандалам. Именно Никита поставил точку в отношениях, но несмотря на это они до сих пор дружат.

Новый состав тренеров шоу Голос страны 11

11 сезон шоу Голос страны удивил телезрителей обновленным составом судей.

На официальной странице Голоса в Instagram сообщили, что тренерские кресла займут Олег Винник, Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева. А ведущими нового сезона будет любимая телепара украинцев — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Фото: Никита Ломакин