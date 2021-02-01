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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

У меня для вас есть новость: Лобода засветила обручальное кольцо

Популярная исполнительница Светлана Лобода опубликовала снимок, на котором можно рассмотреть обручальное кольцо, инкрустированное огромным камнем.

Светлана Лобода

Фотография появилась в Instagram певица.

— У меня для вас есть новость. Все подробности завтра, — подписала снимок Лобода.

Однако касается это личного счастья певицы или это промо нового сингла — пока остается загадкой.

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Роман Лободы с Линдеманном

Первые слухи об отношениях Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном возникли в 2017 году после фестиваля Жара. Там пару впервые заметили вместе.

Однако сама Лобода неоднократно отрицала сообщения СМИ об отношениях с Тиллем.

Однако в 2018 году Светлана назвала свою новорожденную дочь Тильдой и отказалась раскрывать личность отца.

Когда Лобода попала в больницу и перенесла операцию, то именно Линдеманн забирал ее оттуда.

В 2019 году певица также снялась в клипе группы Lindemann, в которой задействован Линдеманн.

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