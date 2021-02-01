Популярная исполнительница Светлана Лобода опубликовала снимок, на котором можно рассмотреть обручальное кольцо, инкрустированное огромным камнем.
Фотография появилась в Instagram певица.
— У меня для вас есть новость. Все подробности завтра, — подписала снимок Лобода.
Однако касается это личного счастья певицы или это промо нового сингла — пока остается загадкой.
Роман Лободы с Линдеманном
Первые слухи об отношениях Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном возникли в 2017 году после фестиваля Жара. Там пару впервые заметили вместе.
Однако сама Лобода неоднократно отрицала сообщения СМИ об отношениях с Тиллем.
Однако в 2018 году Светлана назвала свою новорожденную дочь Тильдой и отказалась раскрывать личность отца.
Когда Лобода попала в больницу и перенесла операцию, то именно Линдеманн забирал ее оттуда.
В 2019 году певица также снялась в клипе группы Lindemann, в которой задействован Линдеманн.