Популярная исполнительница Светлана Лобода опубликовала снимок, на котором можно рассмотреть обручальное кольцо, инкрустированное огромным камнем.

Фотография появилась в Instagram певица.

— У меня для вас есть новость. Все подробности завтра, — подписала снимок Лобода.

Однако касается это личного счастья певицы или это промо нового сингла — пока остается загадкой.

Роман Лободы с Линдеманном

Первые слухи об отношениях Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном возникли в 2017 году после фестиваля Жара. Там пару впервые заметили вместе.