Украинский певец Виктор Павлик впервые рассказал, как пережил смерть своего младшего сына и у кого искал поддержки в трудный момент.

7 августа 2020 года в жизни артиста случилась трагедия: он потерял своего младшего сына Павла Павлика.

В 2018 году у парня обнаружили рак хребта. На протяжении двух лет врачи боролись со сложной болезнью, но, к сожалению, Павел умер в возрасте 21 года.

В интервью для Зірковий шлях певец впервые признался, что посвятил новую песню памяти сына — Мій янгол. А в сложную минуту искал поддержки у Бога и своей супруги Екатерины, которая всегда находилась рядом с ним.

— Слава Богу, что у меня есть Катя, которая всегда со мной. Она меня поддерживает и успокаивает. На сегодняшний день она мое все. Кто знает, где бы я был, если бы не она, — признался Виктор.

Артист рассказал, что когда выступает на сцене, то всегда чувствует поддержку Иисуса и своего сына Павлика, которые стоят по разные стороны за его спиной.

— Эта рана никогда не заживет. Я плакал ежедневно и не мог найти себе места. Ночью, утром, днем — я всегда плакал. Каждую неделю я езжу на могилу к сыну, где молюсь и общаюсь с ним, — разоткровенничался певец.

Павлик снова станет папой

Жена Виктора Павлика беременна первенцем. Пара поделилась радостной новостью с поклонниками в январе. Екатерина Репяхова опубликовала на своей странице в Instagram фото с УЗИ.

Первые роды девушки запланированы на 13 июня 2021 года.

Напомним, что 29 мая 2020 года Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Из-за карантина пара перенесла торжественную часть на 2021 год.

До этого артист прожил 25 лет в браке с Ларисой Созаевой.

Фото: Віктор Павлік