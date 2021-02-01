Юбилеи знаменитостей: кому в 2021 году исполнится 40 лет

В 2021 году свои 40-летия отпразднуют известные артисты кинематографа и музыки.
В свежей подборке Фактов ICTV — юбилейные дни рождения зарубежных и отечественных звезд.
Перис Хилтон — 17 февраля
Перис Хилтон — американская киноактриса, фотомодель и певица Хилтон стала известной после участия в реалити-шоу Простая жизнь о скандальных светских событиях.
Перис снималась во многих фильмах и клипах. Также рекламировала известные бренды и выпустила знаменитый музыкальный альбом Paris.
Бритни Спирс — 2 декабря
Натали Портман — 9 июня
Меган Маркл — 4 августа
Ксения Собчак — 5 ноября
Ксения Собчак — российский политик и журналист, генеральный продюсер телеканала Супер. В январе 2019 года Ксения запустила собственное YouTube-шоу Осторожно, Собчак, в котором берёт интервью у известных людей. Просмотры Шоу светской львицы достигают 8 млн.
Бейонсе — 4 сентября
Бейонсе — американская певица и музыкальный продюсер. Певица прославилась в конце 1990-х годов, еще будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.
Бейонсе — одна из самых успешных артисток Американской академии звукозаписи. Она получила 20 наград Грэмми, 17 из которых в качестве сольной исполнительницы и три — как участница группы Destiny’s Child.
В 2019 году певица вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов, по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составляет $81 млн — это шестое место в рейтинге. Его исполнительница разделила со своим мужем, американским рэпером Jay-Z
Джессика Альба — 28 апреля
Кинокарьера Джессики Альбы началась в 13 лет с появления в фильме Затерянный лагерь и сериале Тайный мир Алекс Мак. Приобрела известность благодаря главной роли в телесериале Темный ангел. Позже Джессика снималась в различных фильмах, включая Город грехов, Фантастическую четверку и другие.
Альба, по результатам голосования на веб-портале AskMen.com, стала номером один в списке 99 самых желанных женщин 2006 года, а также Самой сексуальной женщиной в мире, по версии журнала FHM в 2007 году.
Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории Лучшая телеактриса и номинацию на Золотой глобус за работу в сериале Темный ангел.
Дима Билан — 24 декабря
Известный российский певец Дима Билан представлял Россию на конкурсе песни Евровидение дважды. В 2006 году с песней Never Let You Go артист занял второе место и в 2008 году с песней Believe — первое.
Джастин Тимберлейк — 31 января
Джастин Тимберлейк — американский певец и актер. Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync. В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом Justified, было продано более 8 млн копий по всему миру.
Вторым соло-релизом Тимберлейка стал альбом FutureSex/LoveSounds 2006 года с такими успешными синглами, как SexyBack, My Love и What Goes Around…Comes Around, ставшими хитами № 1 в США.
Певец является обладателем четырех премий Эмми и девяти премий Грэмми.
Тимберлейк продал более 18 млн копий своих двух соло-альбомов. Также он основал собственный рекорд-лейбл Tennman Records и запустил линию одежды William Rast.
Рами Малек — 12 мая
Известность американскому актеру египетского происхождения Рами Малеку принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале Мистер Робот, за которую он получил премию Эмми.
В 2016 году Малек был утвержден на главную роль в фильме Брайана Сингера Богемская рапсодия, где он сыграл солиста группы Queen — Фредди Меркьюри. За эту роль Рами Малек получил много наград, среди которых Золотой глобус, Премия Гильдии киноактёров США, BAFTA и Оскар.
Эми Шумер — 1 июня
Эми Шумер — американская актриса и комик в стиле стендап. Артистка получила первую известность, заняв четвертое место в шоу Last Comic Standing в 2007 году. В дальнейшем она продолжила карьеру, выступая в комедийных шоу и появляясь в таких сериалах, как Студия 30, Луи и Девчонки.
Алексей Потапенко (Потап) — 8 июня
Украинский продюсер, певец и заслуженный артист Украины Алексей Потапенко в 2006 году совместно с Анастасией Каменских создал дуэт Потап и Настя.
Алексей также является учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment и участником группы MOZGI.
Потап продюсировал музыкальный коллектив Время и Стекло.
Иванка Трамп — 30 октября
Иванка Трамп — американская бизнес-леди, фотомодель и писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа.
LP — 18 марта
LP — американская певица итальянского происхождения, автор песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Шер и других. В июле 2016 года LP успешно выступила с песней Lost on You в Риме на фестивале Coca Cola Summer Festival. Сингл занял первую позицию в хит-парадах Франции, Бельгии, Польши, Греции и Израиля.
Крис Эванс — 13 июня
Мировую известность американскому актеру Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. Эванс также исполнил роль Человека-факела в фильме Фантастическая четвёрка 2005 года и его сиквеле 2007 года.
Екатерина Кухар отпраздновала свой день рождения
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар отпраздновала день рождения. Друзья устроили ей сюрприз и организовали секретную вечеринку.
18 января балерине исполнилось 39 лет, и свой день рождения знаменитость вместе с семьей провела на Мальдивах. По приезду друзья организовали ей праздник в одном из лучших отелей Киева.
К празднованию присоединились певицы Оля Полякова и Наталья Могилевская и телеведущий Владимир Остапчук.