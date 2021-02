Юбилеи знаменитостей: кому в 2021 году исполнится 40 лет

В 2021 году свои 40-летия отпразднуют известные артисты кинематографа и музыки.

В свежей подборке Фактов ICTV — юбилейные дни рождения зарубежных и отечественных звезд.

Перис Хилтон — 17 февраля

Перис Хилтон — американская киноактриса, фотомодель и певица Хилтон стала известной после участия в реалити-шоу Простая жизнь о скандальных светских событиях.

Перис снималась во многих фильмах и клипах. Также рекламировала известные бренды и выпустила знаменитый музыкальный альбом Paris.

Бритни Спирс — 2 декабря

Бритни Спирс — американская поп-певица, обладательница премии Грэмми в категории Лучшая танцевальная запись. Бритни Спирс продала более 100 млн копий своих альбомов по всему миру, а вместе с синглами — свыше 200 млн пластинок. Дебютный альбом Baby One More Time был продан тиражом 30 млн экземпляров, а второй — Oops! I Did It Again — числом 26 млн копий, что позволило Бритни попасть в книгу рекордов Гиннесса как рекордсменке продаж сингла за первую неделю в истории музыки. В списке самых богатых женщин мира, занятых в индустрии развлечений, по версии журнала Forbes, певица заняла 12-е место.

Натали Портман — 9 июня

Натали Портман — американская актриса театра и кино израильского происхождения. Наибольшую известность Портман принесло участие в фильмах Леон и Близость, а также работа в трилогии-приквеле к Звездным войнам. Обладательница премий Оскар, Золотой глобус, BAFTA и Сатурн в номинации Лучшая женская роль в фильме Чёрный лебедь. Переглянути цей допис в Instagram

Меган Маркл — 4 августа

Меган Маркл — герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри. Бывшая американская актриса Меган наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в телесериале Форс-мажоры. Маркл стала главным антагонистом британских таблоидов. Два года назад пресса встречала герцогиню с большой симпатией, но теперь Меган атакуют за каждый ее шаг и обвиняют в том, что она не справляется с обязанностями члена королевской семьи. 8 января 2020 Гарри и Меган в Instagram сообщили, что планируют сложить с себя королевские обязанности, чтобы сосредоточиться на своей семье. Данное решение было названо британской общественностью и прессой непродуманным. Чтобы выразить свое отношение к происходящему, британцы стали использовать, образованный от имени Меган и слова Brexit (голосование за выход Великобритании из состава ЕС. — Ред.) , неологизм — мегзит. Переглянути цей допис в Instagram

Ксения Собчак — 5 ноября

Ксения Собчак — российский политик и журналист, генеральный продюсер телеканала Супер. В январе 2019 года Ксения запустила собственное YouTube-шоу Осторожно, Собчак, в котором берёт интервью у известных людей. Просмотры Шоу светской львицы достигают 8 млн.

Бейонсе — 4 сентября

Бейонсе — американская певица и музыкальный продюсер. Певица прославилась в конце 1990-х годов, еще будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. Бейонсе — одна из самых успешных артисток Американской академии звукозаписи. Она получила 20 наград Грэмми, 17 из которых в качестве сольной исполнительницы и три — как участница группы Destiny’s Child. В 2019 году певица вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов, по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составляет $81 млн — это шестое место в рейтинге. Его исполнительница разделила со своим мужем, американским рэпером Jay-Z

Джессика Альба — 28 апреля

Кинокарьера Джессики Альбы началась в 13 лет с появления в фильме Затерянный лагерь и сериале Тайный мир Алекс Мак. Приобрела известность благодаря главной роли в телесериале Темный ангел. Позже Джессика снималась в различных фильмах, включая Город грехов, Фантастическую четверку и другие.

Альба, по результатам голосования на веб-портале AskMen.com, стала номером один в списке 99 самых желанных женщин 2006 года, а также Самой сексуальной женщиной в мире, по версии журнала FHM в 2007 году.

Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории Лучшая телеактриса и номинацию на Золотой глобус за работу в сериале Темный ангел.

Дима Билан — 24 декабря

Известный российский певец Дима Билан представлял Россию на конкурсе песни Евровидение дважды. В 2006 году с песней Never Let You Go артист занял второе место и в 2008 году с песней Believe — первое.

Джастин Тимберлейк — 31 января

Джастин Тимберлейк — американский певец и актер. Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync. В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом Justified, было продано более 8 млн копий по всему миру.

Вторым соло-релизом Тимберлейка стал альбом FutureSex/LoveSounds 2006 года с такими успешными синглами, как SexyBack, My Love и What Goes Around…Comes Around, ставшими хитами № 1 в США.

Певец является обладателем четырех премий Эмми и девяти премий Грэмми.

Тимберлейк продал более 18 млн копий своих двух соло-альбомов. Также он основал собственный рекорд-лейбл Tennman Records и запустил линию одежды William Rast.

Рами Малек — 12 мая

Известность американскому актеру египетского происхождения Рами Малеку принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале Мистер Робот, за которую он получил премию Эмми.

В 2016 году Малек был утвержден на главную роль в фильме Брайана Сингера Богемская рапсодия, где он сыграл солиста группы Queen — Фредди Меркьюри. За эту роль Рами Малек получил много наград, среди которых Золотой глобус, Премия Гильдии киноактёров США, BAFTA и Оскар.

Эми Шумер — 1 июня

Эми Шумер — американская актриса и комик в стиле стендап. Артистка получила первую известность, заняв четвертое место в шоу Last Comic Standing в 2007 году. В дальнейшем она продолжила карьеру, выступая в комедийных шоу и появляясь в таких сериалах, как Студия 30, Луи и Девчонки.

Алексей Потапенко (Потап) — 8 июня

Украинский продюсер, певец и заслуженный артист Украины Алексей Потапенко в 2006 году совместно с Анастасией Каменских создал дуэт Потап и Настя.

Алексей также является учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment и участником группы MOZGI.

Потап продюсировал музыкальный коллектив Время и Стекло.

Иванка Трамп — 30 октября

Иванка Трамп — американская бизнес-леди, фотомодель и писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа.

LP — 18 марта

LP — американская певица итальянского происхождения, автор песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Шер и других. В июле 2016 года LP успешно выступила с песней Lost on You в Риме на фестивале Coca Cola Summer Festival. Сингл занял первую позицию в хит-парадах Франции, Бельгии, Польши, Греции и Израиля.

Крис Эванс — 13 июня

Мировую известность американскому актеру Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. Эванс также исполнил роль Человека-факела в фильме Фантастическая четвёрка 2005 года и его сиквеле 2007 года.