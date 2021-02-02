Экс-супруга украинского репера Сергея Пархоменко (Серега) — танцовщица Полина Ололо проиграла в апелляционном суде в деле об опекунстве над детьми.

Громкие разбирательства между Серегой и Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

Полина родила исполнителю двух сыновей: Марка (11 лет) и Платона (7 лет).

2 февраля 2021 года Полина Ололо проиграла апелляционный суд города Киева. Ололо не предоставила необходимых доказательств и суд отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции и танцовщицу удалили из зала заседаний за неуважение к суду.

Суд отказал Полине в том, чтобы дети проживали с ней до вынесения окончательного решения спора.

Ололо очерняла репутацию Сергея в социальных сетях на протяжении многих месяцев, однако Сергей Пархоменко назвал все медийные обвинения на свое имя необоснованными и лживыми.

Кроме этого, суд постановил признать целесообразным проживание Марка Пархоменко и Платона Пархоменко вместе с отцом Сергеем Пархоменко.

К данным выводам комиссия пришла из-за показаний детей, которые сообщили специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью.

После окончания судебного заседания Полина Ололо опубликовала пост в своем Instagram с фотографией родной сестры Пархоменко. Родственница артиста раскрыла ужасные факты о психологическом насилии со стороны брата Сергея.

— “Я говно” — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе, — поделилась сестра Сергея.

Также сестра Пархоменко поддержала Полину и добавила, что племянники должны оставаться вместе с их матерью.

— Я бы продолжала молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы. Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошей мамой. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых людей и потому, что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко нет, — написала родственница артиста.

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