Кузьма Скрябін: 6 років без Андрія Кузьменка

2 февраля исполняется шесть лет с момента, когда украинцы потеряли талантливого музыканта Андрея Кузьменко. В этот день в 2015 году Кузьма трагически погиб в автокатастрофе возле села Лозоватка Днепропетровской области. Никто из друзей не мог поверить в смерть музыканта, поэтому в гибели Скрябина некоторые видели не просто стечение обстоятельств, а спланированное ДТП.

Официальная версия:

2 февраля 2015 года Кузьма после концерта в Кривом Роге спешил в аэропорт. Утренняя скользкая дорога стала для артиста смертельной.

Около 7.00 его джип Toyota Sequoia на большой скорости столкнулся с молоковозом.

Виновных в аварии так и не нашли, а дело закрыли.

В МВД сказали, что причина ДТП — превышение скорости Андреем Кузьменко, который не справился с управлением на скользкой дороге.



















Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине / 5 фотографий

На месте аварии якобы был еще один свидетель — Дмитрий Ященко. Он уверял, что это был не несчастный случай, а спланированное убийство.

Однако его версия не доказана, поскольку свидетель путался в показаниях, говорил общими фразами, а потом выключил телефон и больше не сотрудничал со следователями.

Известно, что так называемый свидетель имеет криминальное прошлое и очень переживал за свою безопасность.

В день смерти Кузьмы в 23 городах Украины люди вышли на акции памяти Скрябина. В частности, на Майдане собрались более двух тысяч человек, чтобы почтить его память.

На площадях устанавливали портреты Кузьмы, зажигали лампадки и приносили цветы.















Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине / 4 фотографии

На Майдане в тот день объявили минуту молчания, а затем спели несколько известных песен — Спи собі сама и Мовчати.

Не стидайся — то твоя земля

Андрей Кузьменко был без преувеличения талантлив во всем. Он занимался музыкой, продюсированием, писал авторские тексты и был телеведущим на канале ICTV.

Кузьме всегда было что сказать, и говорил он честно и откровенно. Его нет уже пять лет, но слова музыканта живы до сих пор.

Кузьма резко и с твердой позицией говорил о политиках:

— Я бы хотел сказать всем нашим политикам, что я их просто презираю и хочу, чтобы они или их потомки обязательно почувствовали на своей шкуре то, что чувствуют мамы тех пацанов, которые не вернулись домой. И просто чтобы они знали, что кровь тех ребят на их руках.

Он презирал отношение политиков к украинскому народу и всегда призывал людей осознавать, что происходит в нашей стране.

— Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После месяцев войны получается, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом — она ​​не идет. Причем на территории одной страны. В одном — гибнут люди, а во втором — совершенно не поменяли свой образ жизни: ходят по салонам красоты, по дорогим ресторанам, ведут светские беседы, тратят деньги и совершенно не беспокоятся ни материально, ни духовно за то, что происходит в нашей стране. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, то это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя.

Он любил людей, а о своих концертах говорил следующее:

— Мой главный источник энергии — слушатели. Бывает, выходишь на сцену совсем разочарованный, с высокой температурой, а зал начинает тебе подпевать, причем тексты знают лучше меня, — болезнь как рукой снимает.

О своей семье он говорил с особым трепетом.

— Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут, независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам близких мне людей.

Справжнім друзям не забудь, подзвони

Украинская певица Ольга Лизгунова, которая работала с Кузьмой в группе Скрябин и Поющие трусы, вспоминает музыканта теплыми словами и говорит, что Андрея очень не хватает.

— Я бы хотела снова познакомиться с Кузьмой, как тогда на студии звукозаписи Владимира Бебешко. Мы записывали первую песню для Пающих Трусов, и в какой-то момент Андрей просто влетел в помещение. Мне он тогда показался очень большим. Я не успела даже вдохнуть, он сказал: Привет. Андрей. Готова? Я ответила, что готова, и мы сразу начали запись. Жаль, что снова такое не повторится, — рассказывает артистка.

Она отметила, что Кузьма всегда был настоящим другом для всей Украины.

— Он ураган, цунами, квазар. Это — человек-энергия, вокруг которого все вращалось в прямом смысле этого слова. После его смерти навсегда исчез огромный отрывок жизни. Это невозможно передать, — с ностальгией вспоминает Оля.

Известный продюсер Владимир Бебешко занимался группой Скрябин, так как считал, что Кузьма не играл попсу, а исполнял очень альтернативные панковые вещи. Он имел собственную эстетику и был настоящим.

— Мне сегодня не хватает Кузьмы. Без него у украинцев начало падать чувство юмора, зато появилась безвкусица. Но оно, наверное, и не исчезала, — подчеркнул Владимир Бебешко.











Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине / 3 фотографии

Игорь Кондратюк, который сотрудничал с Кузьмой на различных проектах и был хорошим другом музыканта, сказал, что ему не хватает новых песен Андрея — ироничных, актуальных, глубоких.

— Кузьма и сегодня был бы скептическим относительно нынешней украинской политической элиты, хотя всегда желал ей удачи в развитии страны. Он имел проевропейскую политическую позицию и не представлял, как Украина может не стать частью общего этого пространства, — добавил Игорь Кондратюк.

После смерти Кузьмы, Александр Пономарев на каждом концерте поет песню Сам собі країна.

— Я очень много не успел ему сказать, потому что было мало времени. У меня с Кузьмой есть много теплых историй, начиная еще с фестиваля Таврийские игры. Сегодня друзья прислали много фото с Андреем — мне его не хватает. Мы потеряли очень светлого человека, — рассказывает музыкант.

Александр вспомнил историю, как впервые вышел на сцену в 1993 году. Это был фестиваль Червона рута в Донецке. Там он и познакомился с Кузьмой.

— Я победил на том фестивале и на фуршете все начали нас поздравлять, я еще подумал, что утром следующего дня уже проснусь знаменитым. Затем мы ехали домой. Помню как мы стояли в тамбуре плацкартного вагона с Кузьмой и Сашей Богуцким и обсуждали будущее украинского шоу-бизнеса, — добавил Александр Пономарев.

Украинская певица Ирина Билык говорит, что слушая песню Старые фотографии, всегда подпевает Кузьме и вспоминает детство.

— Помню как мы дурачились, когда ездили вместе на гастроли. Мне очень жаль всех нас, потому что мы остались без Скрябина навсегда, — подчеркивает артистка.

После себя Кузьма оставил не только музыкальное наследие, но и радио S.R.A.K.A. (Свое радио Андрея Кузьменко, — Ред.).

Радио Скрябина звучит до сих пор — 20 августа 2015 радиоведущие Юлия Карпова и Дмитрий Егоров проработали 65 часов без остановки и установили мировой рекорд самого длинного непрерывного радиоэфира.

Рассказывая о Кузьме, Юлия Карпова вспоминает последнюю встречу с ним.

— В канун старого Нового года Андрей написал СМС: Завтра я украду тебя и через день привезу, а уже на следующий день мы ехали в Трускавец, где у него было выступление. Именно тогда Андрей поддержал мою идею рекорда на его онлайн-радиостанции, 800 раз по кругу дал прослушать тогда еще не изданную песню Конец фильма, чтобы довести ее звучание до идеала, агитировал бросить работу, которая стала обузой, и научил открывать вино ботинком об стену. Это эпическое видео до сих пор можно найти в интернете, — вспоминает Юлия.

Среди всех воспоминаний коллега Андрея рассказала о путешествии через Львов.

— Помню, как мы ехали в авто через Львов, и активно, даже нервно, обсуждали что-то, как вдруг звонит мама Андрея, и он превращается в милого первоклассника, который капризничает и от чего-то очень отказывается. Оказалось, Ольга Михайловна уговаривала его заехать к ней взять голубцов, а он как раз хотел худеть, — с улыбкой говорит Юлия Карпова.

На вопрос, каким одним словом она может охарактеризовать Андрея, Юлия убеждена, описать Андрея одним словом мало, достаточно трех.

— Буду четко в срок. Он всегда так говорил или писал в СМС, когда мы договаривались о встрече или эфире. Но часто опаздывал, — говорит радиоведущая.

Юлия добавляет, что ей не хватает друга.

— Я соскучилась, как пес. Мне не хватает именно друга, я никогда не была его фанатом, никогда не называла его Кузьмой, а всегда Андрей. Номер телефона долго не удаляла, пока однажды не пришло сообщение, что Андрей присоединился в Viber. Я сначала похолодела, потом поняла, что номер принадлежит уже другому, что мой абонент трубку уже не поднимет. Берегу все наши переписки и СМС, но перечитывать не решаюсь вот уже пять лет, — с ностальгией говорит Юлия Карпова.

Украинская певица Мария Бурмака познакомилась с Кузьмой, когда он участвовал в Червоной Руте в Запорожье и называл себя Андрей Кил.

— Тогда он пел песню, которая так и остались одной из моих любимых На крыше хорошо. С ним и тогда было очень смешно общаться. Помню, он едва не сразу спросил А что там у тебя с зубами? У меня глаза стали как две тарелки, а Кузьма ответил, что учится на дантиста, — вспоминает народная артистка.

Мария Бурмака считает, что даже сегодня Кузьма продолжал бы записывать свои привычные видео с прямыми обращениями к политикам. На вопрос, каким одним словом можно описать Скрябина, Мария ответила — нерв.

— За постоянными шутками самом деле была тонкая душа, которая отзывалась на все. Уже сейчас все внимательно слушают тексты его песен и начинают понимать, как он хотел докричаться до всех и что хотел сказать. Такие люди на вес золота. Мне очень не хватает его, — отмечает коллега Андрея.

(НЕ) Кінець фільму

Кузьмы нет уже пять лет, за это время в Украине многое изменилось, но память о музыканте не угасает в сердцах его друзей и поклонников.

31 октября 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко вручил семье лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко орден За заслуги I степени.

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Звезду памяти в честь украинского музыканта и композитора Кузьмы Скрябина открыли 1 августа 2019 на Площади звезд возле ТРЦ Gulliver в Киеве.

В свою очередь Киевский городской совет присвоил скверу на улице Василия Порика имя украинского певца Кузьмы Скрябина.

А 14 октября 2019 года в селе Святопетровское под Киевом торжественно открыли памятник Андрею Кузьменко.











Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине / 3 фотографии

Творчество Кузьмы живет и после его смерти. Украинские группы отсняли клипы и записали песни на тексты Андрея Кузьменко, а его родная группа Скрябин и дальше продолжает свою деятельность.























Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине / 6 фотографий

Через пять лет после смерти отца единственная дочь Кузьмы Мария-Барбара вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура.

— Я пришел поздравить с днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью, – рассказал DZIDZIO.























Кузьма жив! Воспоминания друзей о Скрябине / 6 фотографий

Песни Кузьмы никогда не потеряют актуальности, потому что они о людях и для людей. Даже некоторые современные артисты добавили в свой репертуар песни легендарного украинского исполнителя, чтобы почтить его память.