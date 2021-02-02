Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон отверг заявление актрисы Эван Рейчел Вуд, которая обвинила певца в систематическом насилии.

33-летняя американская актриса Эван Рейчел Вуд состояла с Мэрилином Мэнсоном в отношениях три года — с 2007 по 2010 год. Однако только сейчас девушка заявила, что подвергалась систематическому насилию со стороны экс-возлюбленного.

52-летний певец отверг обвинения девушки. На своей странице в Instagram мужчина написал, что данное заявление — искаженная реальность.

— Очевидно, что мое искусство и моя жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, но последние заявления в мой адрес — это ужасное искажение реальности. Я всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию. Правда в том, что некоторые — не важно, как и для чего, хотят извратить прошлое, — сказал Мэнсон.

На фоне событий музыкальный лейбл Loma Vista, который занимался продвижением альбома певца и сотрудничал с ним с 2015 года, отказался работать над будущими проектами Мэнсона.

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Также, по словам пресс-секретаря американского телеканала Starz, артист будет вырезан из третьего сезона телесериала Американские боги, в котором он играл в роли Йохана Венгрена — солиста дэт-металл группы Viking.

По данным иностранных СМИ, к обвинению певца присоединились еще другие женщины, которые утверждают, что также подвергались насилию со стороны Мэнсона.

Скандал с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп угрожал ее убить много раз в течение их отношений.

Об этом бывшая жена актера заявила во время показаний в лондонском суде, заявив, что экс-возлюбленный однажды ее чуть не задушил.

На вопрос о том, применяла ли она когда-либо насилие против Деппа, актриса ответила отрицательно и добавила, что годами подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны актера.

Фото: Marilyn Manson