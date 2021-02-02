2 февраля 2015 года всю Украину шокировала новость о трагической смерти всенародного любимца и лидера группы Скрябин Кузьмы (Андрея Кузьменко). Уже прошло шесть лет, но верить в произошедшее по-прежнему сложно.

После смерти Кузьмы Скрябина песни легендарного музыканта звучат голосами украинцев.

Слушайте Танец пингвина в исполнении Ивана Дорна, Мовчати в обработке Вакарчука, кавер песни Люди, як кораблі от группы Антитела, Шампанські очі от PianoБой и Чуєш біль от Юлии Качулы.

Святослав Вакарчук — Мовчати

Украинский музыкант Святослав Вакарчук записал кавер на песню Мовчати Скрябина ночью 3 февраля 2015 года, на следующий день после трагедии в память о музыканте.

Группа Антитіла — Люди, як кораблі

Антитіла стремились, чтобы Люди, як кораблі дополнились новым настроением, не потеряв при этом смыслов, которые закладывал Кузьма. Песню презентовали за несколько дней до первой годовщины трагедии.

Pianoбой — Шампанські очі

Группа Pianoбой тоже записала свою версию кавера на песню легендарного музыканта. Этой песней Дмитрий Шуров поблагодарил Кузьму за то, что он был с ним.

Иван Дорн — Танець пінгвіна

Иван Дорн также не остался в стороне и дал новое дыхание жизни песне Кузьмы Танець пінгвіна.

Юлія Качула (feat. Діти Криму) – Чуєш біль

Украинская певица Юлия Качула благодарит Кузьму за песню, написанную более 30 лет назад. Таким образом девушка хочет напомнить, что в мире есть вера, о которой всегда следует помнить.

Ранее Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.