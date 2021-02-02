Американская модель Элизабет Чэмберс впервые прокомментировала скандал вокруг своего бывшего мужа американского актера Арми Хаммера.

Секс-скандал с участием 34-летнего Хаммера обсуждает вся планета, кроме бывшей жены.

38-летняя Элизабет Чэмберс хранила молчание: до прессы долетали лишь свидетельства инсайдеров о том, как женщина восприняла шокирующие показания бывших любовниц мужа о его агрессивном поведении и странных сексуальных фантазиях.

Элизабет впервые лично высказалась о ситуации, написав пост в своем Instagram.

— В течение нескольких недель я пыталась осмыслить все, что произошло. Я потрясена, убита горем и опустошена. Оставим в стороне разбитое сердце, я готова слушать и изучать эти деликатные истории. Я не понимала, как много я не знала, — поделилась своими чувствами бывшая жена голливудского актера.

Хаммер в своих переписках с девушками неоднократно подчеркивал, что он каннибал на все 100%. Чэмберс также написала, что она поддерживает всех жертв абьюза.

— Я поддерживаю любую жертву абьюза или жестокого обращения и призываю всех, кто испытал эту боль, обратиться за помощью, которая необходима для исцеления. На данный момент я не буду дальше комментировать эту историю. Сейчас я хочу полностью сосредоточиться на наших детях, моей работе и исцелении в это невероятно трудное время, — написала Элизабет.

К анонимным “сливам” вскоре добавились и свидетельства Пейдж Лоренц, бывшей девушки Хаммера. Модель дала откровенное интервью, где призналась, что Арми применял физическое насилие по отношению к ней.

Арми и Элизабет были женаты 10 лет. У них есть двое общих детей: шестилетняя дочь Харпер и четырехлетний сын Форд. Модель в заключении своего поста поблагодарила всех неравнодушных к ней и за поддержку.

— Благодарю вас за любовь и поддержку, а также заранее благодарю вас за неизменную доброту, уважение и внимание к нашим детям и ко мне в это время, когда мы пытаемся найти способы двигаться дальше, — заключила Чэмберс.

Скандальные сексуальные желания Арми Хаммера

Недавно в просторы социальних сетей просочились интимные переписки актера, в каких он сообщает о жестоких сексуальных желаниях.

В сообщениях Хаммер просит своих девочек дать ему випить их кровь, фантазирует о том, как хотел бы сжать их живые сердца, и даже угрожает оторвать голову, если его жена узнает об этом.

По этому поводу высказалось уже много девушек, которые подтвердили нездоровые желания голливудского актера.

Фото: Элизабет Чэмберс