Жюри выбрало новую песню группы Go-A на Евровидение-2021. Украинцы смогут услышать конкурсную композицию уже в марте.

В этом году Украину будет представлять победитель национального отбора на Евровидении-2020, ведь в прошлом году мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса. Согласно правилам, конкурсанты должны выступить с новой композицией.

Песню для группы Go-A выбирали такие члены жюри: победительница Евровидения-2016 Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер и композитор Руслан Квинта, а также члены правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

На официальной странице Евровидения в Украине в Instagram сообщили, что группа представила три новые песни, которые экспертное жюри прослушали онлайн и выбрали лучшую.

Евровидение-2021

Песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах. Страна должна была принимать его в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение, согласно которому все участники заранее запишут свои выступления вживую, чтобы гарантированно принять участие в конкурсе.

Фото: Екатерина Павленко