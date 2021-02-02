Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли рассказала о жизни после неожиданного расставания с актером Брэдом Питтом.

В своем интервью для британского издательства Джоли заявила, что живет всего в пяти минутах от дома бывшего мужа Питта. 57-летний актер живет поблизости, чтобы быть рядом с Анджелиной и их детьми.

Актриса вышла замуж за Брэда в 2014 году после десяти лет отношений. Вместе у них шестеро детей: Мэддокс (19 лет), Пакс (17 лет), Захара (16 лет), Шайло (14 лет), и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Пара была известна как Бранджелина и считалась одним из самых крепких союзов Голливуда, но сенсационно и неожиданно рассталась в 2016.

Актриса призналась, что она все еще не оправилась после разрыва с Брэдом. Джоли не уверена, что сейчас переживает самый счастливый период в своей жизни, намекнув, что последние годы были для нее довольно неспокойными.



— Я не знаю. Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело, — сказала Джоли.

Также Анджелина сказала, что она чувствует себя комфортней с возрастом.

— Мне нравится быть старше. В свои сорок я чувствую себя намного комфортнее, чем когда была моложе…Может потому, что моя мама прожила недолго, поэтому в возрасте есть что-то такое, что мне кажется победой, а не грустью, — призналась актриса.

Покойная мать Анджелины, Маршелин Бертран, скончалась в 2007 году в возрасте 56 лет в результате борьбы с раком яичников и молочной железы.

После генетического теста Анджелина перенесла профилактическую двойную мастэктомию в 2013 году после того, как обнаружила, что у нее дефектный ген BRCA1, который может вызвать рак груди. После операции она опубликовала открытое письмо со словами, что сделала сильный поступок.

— Я чувствую себя воодушевленной тем, что сделала сильный выбор, который никоим образом не убавляет моей женственности, — сказала Джоли.

45-летняя актриса возлагает большие надежды на будущее поколение и на своих детей.

— Я возлагаю много надежд на молодое поколение. Может быть, потому что я живу с детьми возрастом от 12 до 19 лет и могу наблюдать за этой группой. Я вижу, что они испытывают гораздо большее давление, чем мы в их возрасте. Они получают огромное количество информации, которую от нас скрывали. Я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы, — заявила актриса.

Анджелина Джоли также отметила, что, несмотря на пандемию коронавируса, жизнь ее семьи все равно продолжается. Актриса рассказала, что ее сын Пакс в этом году пошел в свой выпускной класс и сейчас готовится к взрослой жизни, а ее дочь Захара сейчас находится в процессе получения водительских прав. Джоли также описала типичный день в их большой семье.

— Я никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то, что я всегда мечтала быть многодетной мамой, я представляла себе это как путешествие где-то среди джунглей. Я не думала о семье в традиционном смысле. Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом. Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения, — рассказала Джоли.

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