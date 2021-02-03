Украинская певица Юлия Санина рассказала о жизни артистов во время пандемии и призналась, что ей не хватает концертов.

На своей странице в Instagram фронтвумен группы The Hardkiss поделилась селфи в синем свитере и пуховике с принтом. Волосы Юля завязала в два хвоста, а образ довершила ярким макияжем глаз.

Певица рассказала, что жизнь артиста во время пандемии состоит из студийной работы и съемок. Музыкантам не хватает концертной атмосферы и публики.

— Ты продолжаешь вкладывать безумное количество мыслей, энергии, времени, финансов, не ожидая ничего взамен. Ведь никакие лайки и комментарии не способны заменить живое концертное общение глаза в глаза. Когда ты четко видишь, понравилась песня или нет, получилось ли зацепить. Когда ты видишь и слышишь публику, понимаешь «кому и зачем», — написала певица.

Юлия призналась, что с нетерпением ждет концерт группы The Hardkiss на НСК Олимпийском, который состоится 29 мая. Она верит, что уже совсем скоро музыкальная индустрия сможет работать так, как и раньше.

Юлия Санина о танцах, ревности мужа и новом клипе

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что ей очень понравилось на проекте Танцы со звездами, ведь там она научилась танцевать. Хотя сначала певица несколько раз отказывалась от участия в шоу, так как боялась выглядеть несерьезной.

Также звезда рассказала, что сценарий клипа к песне Все було так должен был быть совсем другим, но ее муж Валерий Бебко за два дня до съемок предложил снять их историю любви.

Фото: Юлия Санина