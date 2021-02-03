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Олександра Ватаманюк |

Добрая и нежная: Вера Брежнева празднует день рождения

Украинская поп-певица и посол доброй воли ООН Вера Брежнева празднует свой день рождения 3 февраля. В 2021 году певице исполнилось 39 лет.

вера брежнева

Супруг Брежневой, композитор Константин Меладзе в своем Instagram трогательно поздравил жену с днем рождения.

 — Для нас Вера — источник вдохновения и пример для подражания. Красивая, утонченная. Добрая и нежная в жизни, ответственная и стремящаяся к идеалу в работе, — написал в своем посте Константин.

Вера Брежнева состоит в браке с Константином Меладзе с 2015 года. Новогодние праздники супруги провели на заснеженных горнолыжных курортах.

Экс-участница ВИА Гра воспитывает двух дочерей от первого брака: Софию (2001) и Сару (2009). Константин Меладзе воспитывает троих детей от первой жены Яны Меладзе.

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Брежнева опубликовала в своем Instagram снимок с дочерьми в черно-белом стиле. В комментариях под постом многие подписчики пожелали Вере еще одну такую же красивую дочь, намекая на совместного ребенка с Константином.

18 ноября 2020 состоялась премьера клипа певицы на песню SESTRA. Видеоролик собрал почти 4 млн просмотров на YouTube.

Брежнева отказалась от роскошной свадьбы

Певица Вера Брежнева откровенно рассказала о своей свадьбе с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Она отметила, что празднование в ресторане было тихим и скромным — именно таким, как ей и хотелось.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Молодожены организовали скромную церемонию в Форте-дей-Марми, на которой присутствовали только близкие.

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