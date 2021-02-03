Михаил Заливако — интервью с главным героем шоу Холостяк

Премьера самого романтичного реалити весны Холостяк(СТБ) состоится уже 5 марта. В эксклюзивном интервью программе Вікна-новини главный герой Михаил Заливако рассказал о съемках проекта, первом впечатлении от девушек и своих ожиданиях.

Михаил признался, что Холостяк — это очень классный проект, благодаря которому можно детально проанализировать отношения между мужчиной и женщиной.

— Сначала у меня были сомнения относительно того, есть ли на шоу сценарий и как это все происходит. Но мои опасения оказались напрасными. На проекте я веду себя так, как и в реальной жизни. И меня не смущает то, что зритель увидит меня влюбленным или слишком чувствительным, — рассказал Михаил.

Главный герой Холостяка поделился, что во время знакомства с участницами он вообще не волновался. Первое впечатление от девушек было спокойным, однако они были очень разные.

Одна из участниц пришла в нетипичном для первой вечеринки костюме и это очень удивило Михаила.

Холостяк поделился, что он верит в то, что на проекте найдет сильные чувства.

— Я пришел на проект для того, чтобы в конце остаться с девушкой и построить прочные отношения, — рассказал герой реалити.

Съемки первой вечеринки Холостяка продолжались 36 часов. Михаил признался, что он, девушки и съемочная группа в течение этого времени вообще не спали.

Холостяк готов на все ради любви. Он даже будет нарушать и менять правила проекта.

— Любовь — это одно из основных чувств, которое мы можем испытывать. Для меня это очень серьезно.

Также главный герой рассказал, что любит заниматься спортом и хочет видеть возле себя девушку, которая будет поддерживать свою физическую форму.

До участия в проекте у Михаила были отношения продолжительностью в два с половиной года. Холостяк признался, что не видит смысла в краткосрочных отношениях и на проект пришел с серьезными намерениями.

Холостяк 2021

Главным героем шоу Холостяк 2021 стал Михаил Заливако. 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании стремится найти свою любовь и построить прочные отношения. Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и кошек.

Ведущим нового сезона шоу Холостяк станет Григорий Решетник.

Общалась Анастасия Галкина