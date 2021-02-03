Маша Ефросинина запустила кампанию против домашнего насилия

Маша Ефросинина, Институт когнитивного моделирования и Общество Красного Креста Украины запустили всеукраинскую просветительскую кампанию Мені здається для борьбы с домашним насилием.

Презентация онлайн-платформы Мені здається состоялась на НСК Олимпийский. По словам Маши Ефросининой, такой выбор был сделан, чтобы показать реальные масштабы проблемы.

По официальным данным, ежегодно от рук обидчиков страдает примерно 1,8 млн человек, то есть 25 таких стадионов. По мнению организаторов, в цивилизованной стране должна быть нулевая толерантность к насилию, а общество должно осознать, что всегда виноват только агрессор.

В прошлом году от рук домашних тиранов погибло 74 человека. 141 человек во время таких побоев получил тяжелые травмы, более тысячи — легкие побои. Только в Киеве с 1 по 11 января, в период новогодних праздников, с заявлениями о домашнем насилии обращалось 743 человека.

В частности, в полицию сообщали 629 человек, остальные звонили на муниципальную горячую линию. Такие данные на презентации озвучила Маша Ефросинина.

— Мы — на огромном стадионе. Прислушайтесь. Слышите? Это тишина, потому что те, кто страдает от домашнего насилия, молчат, ведь им стыдно и страшно. Это не только женщины, но и мужчины и дети. И многие из них думают, что им кажется, будто их оскорбляют, отсюда и название нашей кампании. Я хочу, чтобы мы все услышали их «тишину». Говорить об этой масштабной проблеме нужно не только в ноябре, в рамках 16 дней борьбы с домашним насилием, не только после новых вопиющих случаев. Лишь системно работая над решением проблемы, в частности коммуникационно, регулярно поднимая эту тему, мы сможем сформулировать нулевую толерантность общества к домашнему насилию, — констатировала Маша.

Онлайн-платформа «Мені здається» — это своеобразный дневник, на страницах которого пострадавшие от насилия смогут рассказать свои истории анонимно или почитать рассказы тех, кто также переживает сложный этап. Кроме того, на платформе можно найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью.

Основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко отмечает, что в насилии виноват только один человек — агрессор. И никогда — потерпевший или потерпевшая. Однако, в обществе это еще не все понимают.

— Фразы “Сама виновата”, “Надо было молчать”, “Сам спровоцировал” и другие советские стереотипы должны остаться в прошлом. Мы не сможем быть цивилизованной и современной страной, пока наше общество не осознает, что всегда виноват только агрессор. Это проблема не конкретного человека, а целого общества, которое до сих пор живет с постсоветскими стереотипами, и поэтому пострадавшие могут не получать помощи. Более того, их еще и могут осуждать. Мы будем менять общественное сознание касательно проблемы домашнего насилия. И, конечно, мы сделаем все, чтобы привлечь к ней внимание власти, — говорит Виктор Березенко.

Кампанию по борьбе с домашним насилием поддержало Общество Красного Креста Украины.

— Я уверен, что начало такого сотрудничества поможет нам быть услышанными: и государственными органами, и обществом, и лидерами мнений. Общество Красного Креста — это 102 года помощи тем, кто в ней нуждается. Поэтому мы не могли остаться в стороне. В этом году проблема домашнего насилия стала острой не только для Украины, но и для всего мира. Во Франции за время карантина количество обращений в специальные службы увеличилось на 30%, в Великобритании — на 50%. В Украине же звонков стало больше на 40%. И с этим надо что-то делать, об этом нужно говорить, причем громко. Поэтому мы решительно поддержали запуск такой совместной инициативы, — говорит Максим Доценко, генеральный директор организации.

Онлайн-платформа Мені здається — лишь первый шаг просветительской кампании. Организаторы планируют системно информировать общество, привлекать к сотрудничеству звезд и лидеров мнений, а также представителей власти, чтобы вместе сформировать нулевую толерантность касательно этой проблемы.

Также в 2021 году запланирован запуск Viber-канала Stop Abuse, онлайн-курс от психиатра Спартака Субботы и выход его авторской книги о домашнем насилии.

Штрафы за домашнее насилие

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Штрафы за домашнее насилие могут повысить в сотни раз — от 17 до 68 тыс. Грн. Сейчас они составляют от 170 грн до 680 грн. Также к наказаниям добавили общественно полезные работы.