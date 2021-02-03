В Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду Голливудской ассоциации иностранной прессы. В этом году из-за пандемии коронавируса церемонию вручения перенесли с января на конец февраля.

Почетную премию имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа получит обладательница четырех статуэток Оскар, 83-летняя Джейн Фонда. А премию имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения вручат режиссеру, сценаристу и лауреату шести премий Эмми 98-летнему Норману Лиру.

За награду Лучшая драма поспорят фильмы: Земля кочевников (реж. Хлои Чжао), Манк (реж. Дэвид Финчер), Отец (реж. Флориан Зеллер), Суд над чикагской семеркой (реж. Аарон Соркин) и Девушка, подающая надежды (реж. Эмералд Феннелл) .

За звание Лучшего режиссера поборются: Эмиралд Феннелл, Дэвид Финчер, Реджина Кинг, Аарон Соркин и Хлоя Чжао.

В номинации Лучший драматический сериал представлены: Мандалорец, Корона, Озарк, Страна Лавкрафт и Рэтчед.

На победу в категории Лучшая комедия или мюзикл претендуют: Борат 2 (реж. Джейсон Уолинер), Гамильтон (реж. Томас Каил), Зависнуть в Палм-Спрингс (реж. Макс Барбаков), Выпускной (реж. Райана Мерфи), Мьюзик (реж. Sia).

В номинации Лучший драматический актер представлены: Чедвик Боузман (Ма Рейни: Мать блюза), Энтони Хопкинс (Отец), Гари Олдман (Манк), Тахар Рахим (Мавританец), Риз Ахмед (Звук металла).

За аналогичную женскую номинацию поспорят: Андра Дэй (Соединенные Штаты против Билли Холидей), Фрэнсис МакДорманд (Земля кочевников), Виола Дэвис (Ма Рейни: Мать блюза), Ванесса Кирби (Фрагменты женщины), Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды).

Лучшим актером комедии или мюзикла может стать: Саша Барон Коэн (Борат 2), Энди Сэмберг (Зависнуть в Палм-Спрингс), Джеймс Корден (Выпускной), Дев Патель (История Дэвида Копперфилда), Лин-Мануэль Миранда (Гамильтон), а на лучшую актрису в этой категории претендуют: Розамунд Пайк (Аферистка), Аня Тейлор-Джой (Эмма), Кейт Хадсон (Мьюзик), Мишель Пфайффер (Уйти не прощаясь), Мария Бакалова (Борат 2).

В номинации Лучший иностранный фильм представлены: Еще по одной (Дания), Ла Йорона (Гватемала/Франция), Вся жизнь впереди (Италия), Ты и я (Франция/США), Минари (США).

Лидером по количеству номинаций среди фильмов является Манк (шесть) и Суд над чикагской семеркой (пять). Среди сериалов больше всего номинаций у Короны (шесть) и Шиттс Крик (пять).

78-я церемония вручения наград премии Золотой глобус за заслуги в области кино и телевидения за 2020 год состоится 28 февраля 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса она состоится в режиме видеотрансляции, которую будут вести одновременно с банкетного зала Rainbow Room в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из гостиницы Beverly Hilton в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Источник: Golden Globe Awards