Социальная сеть Instagram с момента своего создания заинтересовала миллионы пользователей во всем мире. Если изначально платформа была создана для размещения личных фотографий, то сейчас она превратилась в место для заработка.

В рейтинг топ-10 звезд Instagram с наибольшим количеством подписчиков попали футболисты, певцы, актеры и модели. Как выглядит десятка популярных аккаунтов звезд и сколько стоит размещение рекламы у них — смотрите в подборке Фактов ICTV.

Криштиану Роналду — 259 млн подписчиков

Роналду — 35-летний португальский футболист, который играет за итальянский клуб Ювентус и сборную Португалии.

Первый футболист в истории, которому удалось выиграть английскую Премьер-лигу. Является обладателем Золотого мяча, Золотой бутсы, а также ряда различных рекордов, лучшим бомбардиром в истории клуба Реал Мадрид и сборной Португалии.

На своей странице в Instagram Криштиану с удовольствием делится с поклонниками снимками с футбольного поля и своим времяпровождением.

Наибольшее количество лайков собрала публикация Роналду, на которой он прощается с аргентинским футболистом Диего Марадоной — более 19 млн.

Среди спортсменов у Криштиану самая дорогая реклама в Instagram. Цена одного поста — $889 тыс.

Ариана Гранде — 219 млн подписчиков

Ариана Гранде — 27-летняя американская певица, актриса и музыкальный продюсер. На счету девушки шесть сольных альбомов и большое количество наград — Grammy, Brit Awards, American Music Awards и другие.

Молодая исполнительница не устает радовать поклонников своим творчеством, публикуя на странице в Instagram отрывки своих песен, клипов, записей с концертов и личные фотографии.

Публикация, в которой звезда сообщила о помолвке со своим бойфрендом, собрала наибольшее количество лайков — более 15 млн.

Рекламный пост на странице в Instagram у Гранде обойдется в $853 тыс.

Дуэйн Джонсон — 215 млн подписчиков

Дуэйн Джонсон — 48-летний американский киноактер и экс-рестлер. Не менее известный под псевдонимом Скала. В 2019 году Дуэйн был признан самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes.

В Instargam Джонсон активный пользователь, он часто делится с поклонниками своей любовью к спорту, разнообразными видео и фотографиями с дочерью.

Фотография, на которой актер запечатлен со своей женой Лорен Хашиан, собрала наибольшее количество лайков — более 14 млн.

Один рекламный пост в микроблоге Дуэйна стоит $1,015 млн.

Кайли Дженнер — 213 млн подписчиков

Кайли Дженнер — 23-летняя звезда реалити-шоу Семейство Кардашьян, бизнесвумен и модель. Основательница косметической компании Kylie Cosmetics, первая коллекция которой была продана за 30 секунд.

Кайли признана самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года. Forbes оценил состояние звезды в $700 млн.

На своей странице в Instagram девушка делится абсолютно всем — активным времяпровождением, фотографиями дочери и своей работой.

Наибольшее количество лайков собрал пост Кайли, где изображена маленькая рука ее дочери — более 18 млн

Рекламный пост у звезды обойдется в $986 тыс.

Селена Гомес — 207 млн подписчиков

Селена Гомес — 28-летняя популярная американская певица и актриса, которая активно занимается благотворительностью и является послом доброй воли ЮНИСЕФ. На счету артистки три сольных альбома и внушительная фильмография.

На странице в Instagram Гомес всегда предстает перед поклонниками в безупречном виде. Делится своей работой, профессиональными фотографиями и периодически размещает видео-уроки макияжа.

Снимок Селены c ее подругами очень понравился подписчикам, пост звезды собрал более 14 млн лайков.

Рекламный пост у артистки обойдется в $848 тыс.

Ким Кардашьян — 203 млн подписчиков

Ким Кардашян — 40-летняя звезда реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians и модель. Она идол для многих, ведь ее образы никогда не остаются без внимания.

Кажется, что поклонникам уже не важно, что в следующий раз разместит звезда, ведь каждая ее публикация вызывает ажиотаж.

Фотография, на которой Ким изображена со своим супругом Канье Уэстом и их детьми, собрала наибольшее количество лайков — более восьми млн.

Один рекламный пост у звезды обойдется в $858 тыс.

Лионель Месси — 181 млн подписчиков

Лионель Месси — 33-летний аргентинский футболист, капитан испанского клуба Барселона и национальной сборной Аргентины. Шестикратный обладатель Золотого мяча и Золотой бутсы, обладатель трофея ЭФЭ и ряда различных рекордов.

Основной контент Месси на странице в Instagram — снимки с футбольного поля и фото с семьей.

Наибольшее количество лайков собрала публикация Месси, на которой он изображен с Диего Марадоной — более 16 млн.

Одно рекламное размещение в Instagram футболиста стоит $695 тыс.

Бейонсе — 164 млн подписчиков

Бейонсе — 39-летняя американская R’n’B певица, танцовщица и музыкальный продюсер. Звезда включена в список Forbes, как одна из самых влиятельных музыкантов в мире. На счету певицы семь студийных альбомов.

Бейонсе редко радует поклонников новыми фотографиями. Свой микроблог в Instagram певица в основном использует как рабочую площадку, публикуя снимки лукбуков, обложки журналов и свое творчество.

Самый популярный пост певицы собрал более 11 млн лайков, в нем она сообщила о своей беременности.

Рекламный пост на странице звезды обойдется в $770 тыс.

Джастин Бибер — 161 млн подписчиков

Джастин Бибер — 26-летний R’n’B исполнитель и автор песен. Певец является самым продаваемым канадским музыкантом и одним из самых продаваемых исполнителей в мире. На протяжении своей карьеры Джастин продал около 100 млн пластинок. На счету артиста пять студийных альбомов.

Бибер является активным пользователем Instagram, размещая в день по несколько постов.

Снимок Бибера с его женой Хейли Болдуин очень понравился поклонникам и собрал более 13 млн лайков.

Реклама на странице звезды в Instagram обойдется в $747 тыс.

Тейлор Свифт — 146 млн подписчиков

Тейлор Свифт — 31-летняя американская певица, режиссер и актриса. Девушка является самой успешной исполнительницей в США по сертифицированным продажам песен. Обладательница звания исполнителя десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии журнала Billboard.

Instagram певицы разнообразный и совмещает в себе несколько стилей.

Наибольшее количество лайков собрало селфи певицы — более четырех млн.

Одно рекламное размещение в Instagram звезды обойдется в $722 тыс.

Памела Андерсон покидает социальные сети

Американская актриса и секс-символ 90-х Памела Андресон заявила, что уходит из социальных сетей.

Артистка разместила свою последнюю публикацию, в которой заявила, что ей никогда не был интересен виртуальный мир.

Подписчики Андерсон заявили, что будут скучать.

Фото: Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, therock, Kylie, Selena Gomez, Kim Kardashian West, Leo Messi, Beyoncé, Justin Bieber, Taylor Swift.

Источник: Hopperhq