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Факты / Шоу-бизнес / Мода
Євгенія Шапоренко |

Ukrainian Fashion Week — расписание показов и где смотреть

В Украине с 5 по 8 февраля будет проходить Ukrainian Fashion Week. Это первая Неделя моды в Центральной Европе, созданная по мировым стандартам prêt-a-porter.

ukrainian fashion week

Теперь каждый может стать свидетелем нового этапа истории украинской fashion-индустрии – благодаря phygital-формату события и онлайн-трансляции на медиасервисе MEGOGO.

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В рамках концепции внесезонности – No Season 2021 зрители увидят 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров.

Чтобы не пропустить показы от любимых дизайнеров Факты ICTV публикуют расписание Ukrainian Fashion Week 2021.

Ukrainian Fashion Week 2021 — расписание показов (СПИСОК)

Как коронавирус повлиял на модные тренды

Дизайнеры с каждым годом предлагают все более оригинальные элементы в одежде. Среди трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу модной индустрии.

Сейчас на пике популярности — комфорт и удобство. Это отмечают многие модельеры, в частности известный дизайнер одежды Андре ТанКак коронавирус повлиял на модные тренды и швейную индустрию — читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Информатор

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