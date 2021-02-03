Ukrainian Fashion Week 2021 — расписание показов (СПИСОК)

В Украине с 5 по 8 февраля будет проходить Ukrainian Fashion Week. Это первая Неделя моды в Центральной Европе, созданная по мировым стандартам prêt-a-porter.

Теперь каждый может стать свидетелем нового этапа истории украинской fashion-индустрии – благодаря phygital-формату события и онлайн-трансляции на медиасервисе MEGOGO.

В рамках концепции внесезонности – No Season 2021 зрители увидят 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров.

Чтобы не пропустить показы от любимых дизайнеров Факты ICTV публикуют расписание Ukrainian Fashion Week 2021.

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