Ukrainian Fashion Week 2021 — расписание показов (СПИСОК)

В Украине с 5 по 8 февраля будет проходить Ukrainian Fashion Week. Это первая Неделя моды в Центральной Европе, созданная по мировым стандартам prêt-a-porter.
Теперь каждый может стать свидетелем нового этапа истории украинской fashion-индустрии – благодаря phygital-формату события и онлайн-трансляции на медиасервисе MEGOGO.
В рамках концепции внесезонности – No Season 2021 зрители увидят 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров.
Чтобы не пропустить показы от любимых дизайнеров Факты ICTV публикуют расписание Ukrainian Fashion Week 2021.
Как коронавирус повлиял на модные тренды
Дизайнеры с каждым годом предлагают все более оригинальные элементы в одежде. Среди трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу модной индустрии.
Сейчас на пике популярности — комфорт и удобство. Это отмечают многие модельеры, в частности известный дизайнер одежды Андре Тан. Как коронавирус повлиял на модные тренды и швейную индустрию — читайте в материале Фактов ICTV.