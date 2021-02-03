Американская певица Рианна публично встала на защиту фермеров Индии, чем спровоцировала возмущение властей страны.

В День республики Индии, 26 января, власти начали применять жесткие расправы к десяткам тысяч фермеров, которые разбили лагеря в Дели. Протестующие требуют отмены трех новых сельскохозяйственных законов, которые, по их словам, были приняты правительством без их ведома, и оставили их на откуп крупным корпорациям.

На своей странице в Twitter певица опубликовала сообщение, в котором отметила жесткие действия власти против индийских фермеров.

— Почему мы не говорим об этом ?! — написала звезда.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S — Rihanna (@rihanna) February 2, 2021 Через несколько часов после твита певицы шведская активистка по вопросам климата Грета Тунберг и племянница вице-президента США Мина Харрис также выразили поддержку фермерам.

Правительство Индии возмутило внимание знаменитостей к протестам. В ответ Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором власть раскритиковала иностранных граждан за “торопливые комментарии по таким вопросам”.

— Соблазны сенсационных хештегов и комментариев в социальных сетях, особенно когда к ним прибегают знаменитости и другие лица, являются неточными и не ответственными, — говорится в заявлении.

Протесты фермеров продолжаются уже третий месяц и представляют собой самую большую проблему, с которой столкнулся Моди. Его правительство предложило приостановить действие законов, но фермеры хотят их полной отмены.

Столкновение фермеров и полиции в Дели

В столице Индии продолжаются массовые протесты на тракторах. Местные фермеры протестуют против новых законов о свободном рынке торговли и называют их черными и смертным приговором.

В День республики Индии, 26 января, протесты набрали новых оборотов. Фермеры, вооружившись дубинками, вступили в столкновения с полицией, которая применила против них слезоточивый газ.

Источник: The Guardian