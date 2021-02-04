Диана Пожарская и Иван Янковский встречаются

Российскую актрису и звезду сериала Отель Элеон Диану Пожарскую подозревают в романе с актером Иваном Янковским, который сыграл одну из главных ролей в фильме Текст.

Слухи о романе пары ходят уже давно. Внимательные поклонники не раз замечали взаимные лайки на публикациях актеров в Instagram, смайлики под фото и многозначительные комментарии.

Стоит отметить, что Диана Пожарская тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно лишь то, что в 2016 году она вышла замуж за режиссера Артема Аксененко, но поклонники ни разу не видели пару вместе.

Подписчики заподозрили, что Диана развелась со своим мужем. К тому же, он уже счастлив в браке с актрисой Анастасией Микульчиной.

Так, в декабре прошлого года Микульчина опубликовала фото со своей свадьбы на странице в Instagram, оставив под публикацией две буквы А. Сейчас уже нет сомнений, что таинственный муж актрисы — Артем Аксененко.

Поклонникам остается только догадываться, что же происходит в личной жизни Пожарской. Есть все основания думать, что актриса уже съехалась со звездой фильма Текст. На своих страницах в Instagram пара опубликовала одинаковые фотографии, по которым не сложно догадаться, что это одна и та же квартира.

Однако артисты пока никак не комментируют свои отношения и, судя по таинственности Дианы, произойдет это нескоро.

Янковский о секс-сцене в фильме Текст

Больше года прошло с момента выхода на экраны фильма Текст. Однако в сети и прессе продолжают вспоминать секс-сцену с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус.

Актриса получила в свою сторону волну хейта, поскольку появилась в кадре обнаженной.

Янковский назвал этот эпизод интересным творческим экспериментом, а также отметил, что реакция зрителей была такой бурной из-за безупречной актерской игры с Кристиной.

Фото: Диана Пожарская, Ivan Yankovskiy, Микульчина Настя.