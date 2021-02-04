PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Группа Go-A едет на Евровидение-2021 с песней Шум

Группа Go-A с песней Шум представят Украину на Евровидении-2021 в Нидерландах.

группа Go-A

Об этом сообщили на официальной странице Евровидения в Украине в Instagram.

Накануне группа представила фрагменты трех новых песен — Церковка, Рано и Шум, которые экспертное жюри прослушали онлайн и выбрали лучшую.

В основу песни Шум положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Группа презентовала видеоклип на композицию еще в январе 2021 года.

Жюри определилось с песней Go-A на Евровидение-2021

2 января жюри выбрали новую песню группы Go-A на Евровидение-2021.

В этом году Украину будет представлять победитель национального отбора на Евровидение-2020, ведь в прошлом году мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса. Согласно правилам, конкурсанты должны выступить с новой композицией.

Фото: Катерина Павленко

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх