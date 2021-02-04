Группа Go-A с песней Шум представят Украину на Евровидении-2021 в Нидерландах.

Об этом сообщили на официальной странице Евровидения в Украине в Instagram.

Накануне группа представила фрагменты трех новых песен — Церковка, Рано и Шум, которые экспертное жюри прослушали онлайн и выбрали лучшую.

В основу песни Шум положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Группа презентовала видеоклип на композицию еще в январе 2021 года.

Жюри определилось с песней Go-A на Евровидение-2021

2 января жюри выбрали новую песню группы Go-A на Евровидение-2021.

В этом году Украину будет представлять победитель национального отбора на Евровидение-2020, ведь в прошлом году мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса. Согласно правилам, конкурсанты должны выступить с новой композицией.

Фото: Катерина Павленко