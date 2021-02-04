Пять лучших фильмов 2020 по версии Золотого глобуса — кто победит

3 февраля стали известны номинанты премии Золотой глобус, вручаемой с 1944 года Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считающейся второй по важности после Оскара. Учитывая коронавирусные условия, выбор жюри, состоящего примерно из 90 киножурналистов, был довольно ограниченным. Например, для подачи фильма в номинацию необходимо было организовать прокат в Лос-Анджелесе, что сделать могли далеко не все. Да и множество фильмов просто не вышли в 2020 году, ожидая более подходящего часа.

Так или иначе, отборочная комиссия объявила номинантов, среди которых есть как откровенно проходные, так и очень достойные картины. На них и сосредоточимся, стараясь предсказать победителей.

В номинации Лучший фильм (драма) представлены исключительно сливки умного кино: Отец, Манк, Земля кочевников, Девушка, подающая надежды и Суд над чикагской семеркой.

Читайте Объявлены номинанты на премию Золотой глобус

Отец – дебютный фильм французского писателя Флориана Зеллера по его же собственной пьесе. Это щемящая история о стареющем мужчине и его дочери. Мужчина страдает от болезни Альцгеймера и деменции, но всячески отказывается от помощи дочери. Изюминка заключается в том, что история показана с его перспективы, мы буквально проживаем жизнь старика, который теряет связь с реальностью.

Зеллер уже давно хотел экранизировать свою пьесу 2012 года, но ждал ответа от Энтони Хопкинса, которого видел в главной роли. В итоге Хопкинс согласился, отлично исполнив еще одну непростую роль в карьере. А его экранную дочь сыграла Оливия Колман. У каждого из актеров по Оскару и множество других наград, так что Зеллер буквально сорвал джекпот.

Манк Дэвида Финчера – это удивительный выпад в сторону авторского кино от одного из последних творцов такого кино. Финчер, снимая свои драмы о несчастных людях, осел на Netflix, чтобы продолжать творить кино, не окупающееся в прокате, исключительно для себя и кучки синефилов.

Он не раз критиковал выражение “авторское кино”, говоря, что за каждой картиной стоит труд многих людей. При этом сам царит на площадке, переписывая сценарий по многу раз, повторяя дубли до изнеможения актеров и вникая в мельчайшие детали.

Манк, поставленный по сценарию его отца, рассказывает еще об одном таком же гении – Орсоне Уэллсе. Молодой парень, вундеркинд из Нью-Йорка, снимал авторское кино, являясь абсолютной властью на площадке. Но “споткнулся” Уэллс об Хермана Манковица – сценариста, вдруг пожелавшего быть указанным в титрах фильма Гражданин Кейн.

Манк, исполненный блестящим Гэри Олдманом, в фильме Финчера символизирует “рабов” фабрики грез. Мастер пера, возможно, единственный кроме режиссера, кто не только читал сценарий полностью, но и знает его суть. Он оказывается не более чем придворным шутом у сильных мира кино, которого слушают ради развлечения, но не воспринимают всерьез. И все, что ему остается, даже после получения Оскара (и то, на двоих с режиссером) – это спиваться.

Манк – это довольно однобокий с точки зрения исторической правдивости антиголливудский манифест, рассказывающий о временах, когда сценаристы только создавали гильдию, чтобы отстаивать свои права. Это кино напоминает, что каждый раз, когда мы обозначаем фильм по имени режиссера, мы забываем о всех тех, кто также является его соавтором: от директора студии, выделившего деньги, до сиделки, перепечатывающей на машинке рукописный сценарий и убирающей тлеющую сигарету из руки уснувшего мэтра.

Земля кочевников Хлои Чжао снят по документальному роману Джессики Брудер Земля кочевников: выжить в Америке XXI века .Это роуд-муви о жизни людей, кочующих по западу США в домах на колесах. Жизнь без фундамента и временные заработки для некоторых были единственным выходом в жизни, но многие сделали этот выбор осознанно и продолжают жить в трейлере, даже имея возможность купить нормальный дом.

Одного из таких современных кочевников воплотила на экране Фрэнсис Макдорманд, которая, к тому же, затеяла всю эту экранизацию, выступив инициатором и продюсером фильма. Получилось настолько проникновенное кино, что критики именуют его одним из главных претендентов на Оскар, а Фрэнсис Макдорманд наверняка получит очередную номинацию.

Картина уже взяла главный приз Венецианского фестиваля и приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто, а Disney подписал контракт с Хлое Чжао, чтобы она сняла их новый блокбастер Вечные, открывающий очередную главу киновселенной Marvel.

Девушка, подающая надежды – триллер от Эмеральд Феннел, подарившей нам сериал Убивая Еву. Это ее дебютная полнометражная картина, которую Феннел написала и поставила собственноручно.

По сюжету главная героиня в исполнении Кэри Маллиган была подающей надежды студенткой медуниверситета. Но после бурной вечеринки, на которой ее вдрызг пьяную подругу изнасиловали, девушка уходит из университета.

Она не только бросила учебу, но и разуверилась в мире, где царит патриархат, а мужчина по умолчанию стоит выше женщины. Работа в кофейне, жизнь с родителями, отсутствие парня и друзей – кажется, героиня Маллиган просто сдалась.

Но на самом деле она сделала целью своей жизни месть мужчинам, которые порочат девушек, пользуясь их слабостью, и выходят сухими из воды благодаря социальным устоям. Каждые выходные она идет в бар или клуб, притворяется пьяной и едет домой к очередному похотливому самцу, думающему, что заполучил легкую добычу.

фильм Феннел бросает вызов устаревшим социальным нормам в духе “надела короткую юбку – сама виновата”. Обманчиво яркое и ироничное кино на первый взгляд выглядит очередным кровавым триллером о мести. Но на поверку оказывается остросоциальным высказыванием, в котором хороших персонажей можно пересчитать на пальцах одной руки.

Суд над чикагской семеркой – историческая драма Аарона Соркина о реальных событиях лета 1968 года, когда слет демократической партии в Чикаго был сорван беспорядками на улицах.

Тысячи людей съехались в столицу Иллинойса под флагами разных политических движений, от радикалов, по типу Студентов за демократическое общество и Черных пантер, до хиппи и пацифистов из Комитета ненасильственной революции. Все они протестовали против войны во Вьетнаме, а в результате устроили кровавые стычки с полицией.

Администрация Никсона так испугалась, что приказала прокуратуре посадить лидеров семи основных организаций протестующих, вменив им заговор с целью свержения правительства. Суд длился многие месяцы и походил на расправу палача в мантии, настолько неуважительно судья Хоффман вел себя по отношению к подсудимым и их защитникам. Прокуратура вела себя не лучше, а ФБР вообще устроило прослушку адвокатов обвиняемых по санкции все того же судьи.

Соркин написал сценарий еще в 2007 году. Ставить фильм должен был Спилберг, который видел Хита Леджера в главной роли Тома Хейдена, предводителя Студентов за демократическое общество.

Но потом случилась забастовка сценаристов и смерть Леджера. Paramount отложила фильм в долгий ящик, чтобы в 2019 году снять его уже с Соркиным, а в последствии продать Netflix из-за пандемии.

Для Аарона это всего второй режиссерский опыт после Игры Молли. Лента бьет наотмашь быстрым документальным вступлением с многочисленными персонажами, готовящимися к протесту, но дальше находит удобное русло и сосредотачивается лишь на главных моментах судебного процесса. В итоге два часа пролетают незаметно.

За качество проработки материала можно не переживать, ведь за плечами Соркина сериалы Западное крыло и Новости. Актерский состав тоже весьма хорош: Эдди Редмейн, Джереми Стронг, Саша Барон Коэн, Джозеф Гордон-Левитт.

Фильм как нельзя кстати лег в актуальную канву кинопроизводства США, которая в преддверии выборов не уставала напоминать, каким ужасным может быть правление человека, не верящего в институты, а предпочитающего ручное управление. И как опрометчиво делать ставку не на независимость ветвей власти, а на лояльность ключевых управленцев. А после нежелания Трампа признать поражение и массовых беспорядков на этой почве, лента Соркина выглядит вдвойне поучительней.

Каждый из представленных фильмов однозначно заслужил номинацию на Золотой глобус, и мы наверняка увидим их среди претендентов на Оскар. Но победит лишь один, и мы прогнозируем, что 28 февраля на церемонии награждения золотую статуэтку получит Земля кочевников Хлои Чжао.

В номинации Лучший фильм (мюзикл/комедия) подбор картин уже не столь впечатляющий. За звание лучшего развлечения на вечер борются Борат 2, Гамильтон, Мьюзик, Зависнуть в Палм-Спрингс и Выпускной.

Борат 2 – это продолжение черной комедии Саши Барона Коэна о похождениях выдуманного казахского журналиста в США. Этот псевдодокументальный трэш частично снят взаправду, и многие люди не подозревали, что снимаются в игровом кино. Например, Коэн пять дней жил с реднеками-консерваторами, не выходя из образа и обсуждая политику и коронавирус. Но сам Саша честно признается, что главной целью всей затеи было потроллить топ-политиков вроде Руди Джулиани и Майка Пенса. Жаль, сцены с Трампом и его сыном пришлось вырезать.

Гамильтон – американский мюзикл об Александре Гамильтоне, первом министре финансов США. Успешная бродвейская постановка шестой год покоряет сердца театралов, а комитет Пулитцеровской премии вообще назвал ее знаковой для американской драматургии. Главная особенность мюзикла – использование RAP и R’n’B наряду с привычными бродвейскими мелодиями.

Среди исполнителей главных ролей – Дэвид Даниель Диггз из группы Clipping, актриса и джазовая вокалистка Рене Голдсберри, Джонатан Грофф, которого вы могли видеть в Охотниках за разумом. Ну а самого Гамильтона исполнил Лин-Мануэль Миранда – американский композитор, певец, актер и драматург, который также сыграл в сериале Темные материи.

Мьюзик – музыкальная драма, поставленная певицей Sia по сценарию, который она сама же и написала совместно с детским писателем Далласом Клейтоном. Сюжет рассказывает о девушке Зу, которая была наркодилером и лишь недавно вылечилась от наркозависимости.

В одночасье ей предстоит не просто научиться жить трезво, но и стать единственным опекуном своей сводной сестры по имени Мьюзик, которую раньше воспитывала бабушка. Проблема заключается в неготовности Зу нести ответственность не то что за другого человека, но даже за себя саму. А ее сестра к тому же больна аутизмом.

Непростая история о поиске своего места в жизни и создании семьи стала дебютом в большом кино для Sia. На роль Зу она пригласила опытную актрису мюзиклов Кейт Хадсон, а роль Мьюзик исполнила Мэдди Зиглер, которую вы могли видеть в Chandelier и других клипах на песни Sia.

Комедия Зависнуть в Палм-Спрингс рассказывает о временной петле а-ля День сурка, когда главный герой нечаянно затягивает свою новую знакомую в аномалию времени, где 40 лет проживает все по кругу.

Это довольно проходное кино, больше похожее на развлечение на вечер, и рекордные просмотры на сервисе Hulu это подтверждают. Из интересного в нем – только камео Дж. К. Симмонса в образе Флэтчера из Одержимости.

Выпускной повествует о маленьком американском городке, где школьнице-лесбиянке не разрешают привести свою девушку на выпускной. Помогать ей берутся вышедшие в тираж звезды Бродвея, но не по доброте душевной, а с корыстной целью привлечь к себе внимание СМИ.

Поставил это музыкальное драмеди Райан Мерфи, для которого нетрадиционная сексуальная ориентация и музыка – два главных драйвера в кино. В касте присутствуют Мерил Стрип и Николь Кидман, так что фанатам творчества Мерфи рекомендуется.

В номинации мюзикл/комедия предсказать победителя значительно легче, чем выбрать его среди драм. По нашему мнению, никто из номинантов не сможет составить серьезную конкуренцию Гамильтону.

Напоследок отметим, что Золотой глобус ожидаемо обошел стороной слишком серьезные фестивальные картины по типу Никогда, редко, иногда, всегда Элизы Хиттманили или Атлантиды Валентина Васяновича, сосредоточившись на мейнстримном кино.

Также критики не стали номинировать новый фильм Спайка Ли о сложной судьбе афроамериканцев и войне во Вьетнаме Пятеро одной крови и адаптацию Пулитцеровского лауреата Августа Уилсона Ма Рейни: Мать блюза.

Из Ма Рейни отметили только актеров: погибшего Чедвика Боузмана и Виолу Дэвис, обоих номинировали за исполненные роли.

Но все равно интересно будет узнать победителей Золотого глобуса 28 февраля и потом сравнить их с лауреатами Оскара. В этом году он пройдет 25 апреля, а номинантов огласят в середине марта.