Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)

Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе бриллиант в лоб.

Ради этого исполнитель приобрел бриллиант в 10 карат за $24 млн. Чтобы драгоценный камень точно не затерялся он его вставил себе в лоб.

По словам рэпера, за эту процедуру ему пришлось выложить сумму, которая больше, чем стоимость всех авто и недвижимости.

О процедуре он мечтал с 2017 года.















Рэпер Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб / 4 фотографии

В Австрии задержали рэпера-неонациста

В Австрии правоохранители задержали рэпера Мистера Бонда, который прославился среди ультраправых благодаря антисемитским и расистским песням. К слову, рэпер не просто вдохновлял ультраправых, его песни несколько раз выступали саундтреками к трагическим событиям.

Фото: Marni Life