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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Рэпер Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб

Американский рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе бриллиант в лоб.

Lil Uzi Vert

Ради этого исполнитель приобрел бриллиант в 10 карат за $24 млн. Чтобы драгоценный камень точно не затерялся он его вставил себе в лоб.

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По словам рэпера, за эту процедуру ему пришлось выложить сумму, которая больше, чем стоимость всех авто и недвижимости.

О процедуре он мечтал с 2017 года.

  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
  • Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб (ФОТО)
Рэпер Lil Uzi Vert имплантировал бриллиант в лоб / 4 фотографии

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Фото: Marni Life

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