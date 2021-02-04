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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Олександра Ватаманюк |

Это может стать катастрофой: Адель побаивается слива трека с нового альбома

Неслыханный трек британской певицы Адель просочился в сеть в преддверии ожидаемого выпуска будущего четвертого альбома.

адель

Источники, приближенные к Адель, рассказали о реакции певицы на слив трека.

 — Ее команда делает все возможное, чтобы держать все в секрете, но это определенно настораживает, — сказал инсайдер.

В сеть просочился небольшой фрагмент будущей песни Адель.

— Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you.

Вероятно, песня заденет проблемы в отношениях и умение извиниться за плохое отношение к любимому человеку.

32-летняя Адель готовится к возвращению после пятилетнего перерыва. Новый альбом британской певицы получил название 25.

 — Грядущие премьеры Адель всегда окутаны тайной, поэтому ее возвращение в 2015-м и было таким волнующим. Все мечтали вновь услышать ее голос и бросились скупать записи. Но если ее следующий альбом сольют в сеть, это может стать катастрофой. Это может повлиять на доходы с продаж и омрачить все ее возвращение, — рассказал источник The Sun.

Несмотря на слухи, новый альбом Адель не будет посвящен ее разводу с британским бизнесменом Саймоном Конекки.

 — Душевные переживания много лет помогали ей устанавливать новые рекорды, но это расставание — совсем другое дело.  Они оба хотят защитить своего сына Анджело, поэтому Адель согласилась не петь об их отношениях. В любом случае у ее альбома будет другое звучание, — сказал инсайдер.

Последний раз о записи новых композиций Адель СМИ говорили в ноябре 2020 года. Тогда сообщалось, что певица находится в Лондоне и завершает студийную работу над будущим альбомом.

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По словам приятеля Адель, британского комика Алана Карра, песни должны возглавить музыкальные чарты.

 — Я действительно слышал несколько треков. Боже мой, это потрясающе, — заявил Алан.

Новый клип Лани Дель Рей

В январе 2021 состоялась премьера клипа Chemtrails Over The Country Club американской исполнительницы Ланы Дель Рей.

В клипе певица появляется в двух образах — милой американской домохозяйки со светлыми кудрявыми волосами в винтажной одежде и украшениях, и полуобнаженной женщины-волчицы, напоминающей ведьму со сверхестественными силами.

Съемки клипа Ланы Дель Рей проходили в Калифорнии. Видеоряд стилизован под ретро-пленку, чтобы полностью передать экзистенцию американского лета.

Фото: Адель

Источник: The Sun

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