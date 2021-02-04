В январе 2021 состоялась премьера клипа Chemtrails Over The Country Club американской исполнительницы Ланы Дель Рей.

В клипе певица появляется в двух образах — милой американской домохозяйки со светлыми кудрявыми волосами в винтажной одежде и украшениях, и полуобнаженной женщины-волчицы, напоминающей ведьму со сверхестественными силами.

Съемки клипа Ланы Дель Рей проходили в Калифорнии. Видеоряд стилизован под ретро-пленку, чтобы полностью передать экзистенцию американского лета.

Фото: Адель