Неслыханный трек британской певицы Адель просочился в сеть в преддверии ожидаемого выпуска будущего четвертого альбома.
Источники, приближенные к Адель, рассказали о реакции певицы на слив трека.
— Ее команда делает все возможное, чтобы держать все в секрете, но это определенно настораживает, — сказал инсайдер.
В сеть просочился небольшой фрагмент будущей песни Адель.
— Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you.
Вероятно, песня заденет проблемы в отношениях и умение извиниться за плохое отношение к любимому человеку.
32-летняя Адель готовится к возвращению после пятилетнего перерыва. Новый альбом британской певицы получил название 25.
— Грядущие премьеры Адель всегда окутаны тайной, поэтому ее возвращение в 2015-м и было таким волнующим. Все мечтали вновь услышать ее голос и бросились скупать записи. Но если ее следующий альбом сольют в сеть, это может стать катастрофой. Это может повлиять на доходы с продаж и омрачить все ее возвращение, — рассказал источник The Sun.
Несмотря на слухи, новый альбом Адель не будет посвящен ее разводу с британским бизнесменом Саймоном Конекки.
— Душевные переживания много лет помогали ей устанавливать новые рекорды, но это расставание — совсем другое дело. Они оба хотят защитить своего сына Анджело, поэтому Адель согласилась не петь об их отношениях. В любом случае у ее альбома будет другое звучание, — сказал инсайдер.
Последний раз о записи новых композиций Адель СМИ говорили в ноябре 2020 года. Тогда сообщалось, что певица находится в Лондоне и завершает студийную работу над будущим альбомом.
По словам приятеля Адель, британского комика Алана Карра, песни должны возглавить музыкальные чарты.
— Я действительно слышал несколько треков. Боже мой, это потрясающе, — заявил Алан.
Новый клип Лани Дель Рей
В январе 2021 состоялась премьера клипа Chemtrails Over The Country Club американской исполнительницы Ланы Дель Рей.
В клипе певица появляется в двух образах — милой американской домохозяйки со светлыми кудрявыми волосами в винтажной одежде и украшениях, и полуобнаженной женщины-волчицы, напоминающей ведьму со сверхестественными силами.
Съемки клипа Ланы Дель Рей проходили в Калифорнии. Видеоряд стилизован под ретро-пленку, чтобы полностью передать экзистенцию американского лета.
Фото: Адель